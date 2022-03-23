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З квітня в Херсонській області окупанти планують вводити рублі, - депутат облради

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

З квітня 2022 року в Херсонській області російські окупанти планують вводити в обіг рублі. Вони будуть змушувати приймати рублі в магазинах і, можливо, виплачувати зарплати "новій адміністрації".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата обласної ради Сергія Хланя у Facebook.

"Думаю, в результаті дійде справа і до рублевих зарплат в діючих бюджетних і комунальних установах. Потроху Херсонщину втягують в рублеву зону", - зазначив Хлань.

Він також закликав місцеве населення ігнорувати розрахунок в рублях.

"По-перше, рублі - це нікчемний папір, а головне - Херсонщину - це Україна!" - додав депутат.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ розповіли про те, що російського офіцера покарали за слабку організацію фейкової "ХНР".

Ми також писали про те, що Володимир Зеленський різко відреагував на спробу окупантів створити в Херсонській області псевдореспубліку "ХНР". Президент попередив колаборантів про наслідки.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонская область