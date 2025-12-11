Apple звинуватили в порушенні санкцій США: в App Store знайшли десятки заборонених додатків

Обіцянку Apple про "безпечний і надійний магазин" поставили під сумнів

Apple неодноразово заявляла, що App Store є "безпечним і надійним місцем" для користувачів.

Компанія наголошувала, що з моменту запуску магазину в 2008 році він став захищеною платформою і глобальною екосистемою для розробників. За даними щорічного звіту Apple про боротьбу з шахрайством, тільки за останні п'ять років App Store запобіг понад 9 млрд доларів шахрайських транзакцій, включно з більш ніж 2 млрд доларів - у 2024 році.

Ці аргументи Apple часто використовує як виправдання збереження монополії на поширення застосунків для iPhone, за винятком випадків, коли антимонопольні регулятори змушують компанію відкривати магазин для конкуренції.

В App Store розміщувалися застосунки санкційних компаній

Попри заяви Apple, розслідування TTP виявило, що в магазині були присутні десятки застосунків, пов'язаних з організаціями, що перебувають під санкціями уряду США.

Серед них:

російські банки, що підтримують вторгнення РФ в Україну

китайська парамілітарна структура, пов'язана з порушеннями прав людини

компанія, що належить обвинуваченому в наркоторгівлі громадянину Литви.

За даними TTP, усе це викликає питання про те, як Apple взаємодіяла з організаціями, які американська влада вважає загрозою нацбезпеці. Для американських компаній будь-які ділові відносини з такими структурами заборонені законом.

Приклади застосунків, включених до санкційних списків США (фото: Tech Transparency Project)

Розробники не приховували свою приналежність

За словами TTP, розробники застосунків не намагалися приховувати зв'язок із санкційними структурами.

"Усі застосунки вказували розробника, продавця, правовласника або іншу інформацію, що збігається з даними організацій із санкційних списків", - заявили в проекті.

Загалом TTP виявив 52 заборонені застосунки в Apple App Store і 18 - у магазині Google.

Розслідувачі нагадали, що в 2019 році Apple вже штрафували за недостатній контроль за дотриманням санкцій, коли в магазині знайшли застосунок, пов'язаний із фігурантом санкцій зі Словенії. Тоді Apple пообіцяла поліпшити механізми перевірки, проте результати TTP свідчать, що цього виявилося недостатньо.

Apple не згодна зі звинуваченнями - але додатки все ж видалили

The Washington Post повідомляє, що Apple не вважає розміщення застосунків порушенням санкцій. Однак, за даними TTP, компанія видалила їх після того, як організація передала свої висновки Apple.