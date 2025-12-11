Apple обвинили в нарушении санкций США: в App Store нашли десятки запрещенных приложений

Обещание Apple о "безопасном и надежном магазине" поставили под сомнение

Apple неоднократно заявляла, что App Store является "безопасным и надежным местом" для пользователей.

Компания подчеркивала, что с момента запуска магазина в 2008 году он стал защищенной платформой и глобальной экосистемой для разработчиков. По данным ежегодного отчета Apple о борьбе с мошенничеством, только за последние пять лет App Store предотвратил более 9 млрд долларов мошеннических транзакций, включая более 2 млрд долларов - в 2024 году.

Эти аргументы Apple часто использует как оправдание сохранения монополии на распространение приложений для iPhone, за исключением случаев, когда антимонопольные регуляторы вынуждают компанию открывать магазин для конкуренции.

В App Store размещались приложения санкционных компаний

Несмотря на заявления Apple, расследование TTP выявило, что в магазине присутствовали десятки приложений, связанных с организациями, находящимися под санкциями правительства США.

Среди них:

российские банки, поддерживающие вторжение РФ в Украину

китайская парамилитарная структура, связанная с нарушениями прав человека

компания, принадлежащая обвиняемому в наркоторговле гражданину Литвы.

По данным TTP, все это вызывает вопросы о том, как Apple взаимодействовала с организациями, которые американские власти считают угрозой нацбезопасности. Для американских компаний любые деловые отношения с такими структурами запрещены законом.

Примеры приложений, включенных в санкционные списки США (фото: Tech Transparency Project)

Разработчики не скрывали свою принадлежность

По словам TTP, разработчики приложений не пытались скрывать связь с санкционными структурами.

"Все приложения указывали разработчика, продавца, правообладателя или другую информацию, совпадающую с данными организаций из санкционных списков", - заявили в проекте.

В общей сложности TTP обнаружил 52 запрещенных приложения в Apple App Store и 18 - в магазине Google.

Расследователи напомнили, что в 2019 году Apple уже штрафовали за недостаточный контроль за соблюдением санкций, когда в магазине нашли приложение, связанное с фигурантом санкций из Словении. Тогда Apple пообещала улучшить механизмы проверки, однако результаты TTP говорят, что этого оказалось недостаточно.

Apple не согласна с обвинениями - но приложения все же удалили

The Washington Post сообщает, что Apple не считает размещение приложений нарушением санкций. Однако, по данным TTP, компания удалила их после того, как организация передала свои выводы Apple.