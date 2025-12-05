ua en ru
Apple назвала 17 додатків 2025 року, які точно варто завантажити

П'ятниця 05 грудня 2025 15:30
Apple назвала 17 додатків 2025 року, які точно варто завантажити Apple назвала переможців премії App Store Awards 2025 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple офіційно представила переможців App Store Awards 2025. Цього року гігант із Купертіно виділив 17 додатків у трьох категоріях: Додатки, Ігри та "Культурний вплив".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TechRadar.

Здебільшого це додатки, які здаються легкими у використанні, поєднуючи унікальний дизайн із реальною функціональністю: вони розв'язують повсякденні завдання або дають змогу відволіктися і розслабитися.

Apple продовжує присуджувати премії для різних платформ: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV і Apple Vision Pro, а також гру року для Apple Arcade Game і шість нагород у категорії "Культурний вплив".

Повний список переможців App Store Awards 2025

Як і у 2024 році, ШІ відіграє ключову роль у багатьох додатках, чи то на передньому плані, чи то у фоновому режимі, покращуючи користувацький досвід.

Особливості та цікаві моменти

Одна з помітних відмінностей цього року полягає в тому, що нагороду "Додаток року для Apple TV" отримує не F1 TV, а HBO Max, який презентував нову навігаційну панель у 2025 році.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition отримав нагороду як видатна гра року для Mac завдяки складній розробці для macOS. CD Projekt Red оптимізувала гру під усі Mac з Apple Silicon, зберігши плавність роботи.

Essayist автоматизує створення правильних посилань в академічних роботах і підтримує безліч форматів, допомагаючи заощадити час і сили.

Серед переможців у номінації "Культурний вплив" варто виділити Be My Eyes: застосунок об'єднує добровольців і ШІ, щоб допомагати людям з низьким зором або сліпотою виконувати повсякденні завдання, наприклад, розпізнавати предмети або давати швидкі візуальні описи.

На платформі Apple Vision Pro переможцями стали Explore POV (застосунок року) і Porta Nubi (гра року). Explore POV дає змогу зануритися у віддалені локації, а Porta Nubi накладає на реальний світ фантастичні головоломки.

Нагадаємо, що Apple прибрала з iPhone 17 Pro популярну функцію, яка була на всіх попередніх моделях.

А ще ми писали, що Apple готує одразу три нових MacBook до випуску в 2026 році.

У нас також є матеріал про те, що Apple може обійти Samsung і повернути лідерство на ринку смартфонів уперше за 14 років.

