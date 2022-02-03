ru ua
Чт, 03 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Apple запатентовала ноутбук из керамики с "невидимыми" клавишами

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 11:30
Apple запатентовала ноутбук из керамики с "невидимыми" клавишами Фото: Apple запатентовала ноутбук из керамики с "невидимыми" клавишами (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple запатентовала ноутбук из керамики. Устройство может быть оборудовано сенсорными кнопками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Patently Apple.

Патент на керамическое устройство был найден в базе ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

Согласно документу инженеров, материал был выбран из-за желания оборудовать ноутбук сенсорными кнопками. На несколько сантиметров ниже клавиатуры расположены перфорации с датчиками и светодиодами. Кнопка включения устройства также "невидима". Ее идентифицируют светодиоды во время своего включения.

Стоит отметить, что компания сегодня разрабатывает корпуса собственных компьютеров из алюминия. Между тем инженеры рассматривают возможность использования пластика, однако журналисты считают это маловероятным, поскольку корпорация ранее уже экспериментировала с этим материалом.

Напомним, РБК-Украина писало о самых ожидаемых смартфонах 2022 года.

Также Компания Apple планирует "превратить" собственные смартфоны в терминалы для расчета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple
NEWS
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
Договор о ЗСТ и встреча с Зеленским: чего ждать от визита Эрдогана в Украину
DAILY
Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Ударный округ. Зачем Кличко депутатский мандат в Чернигове и ответит ли "Слуга народа"