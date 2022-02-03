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Apple запатентувала ноутбук із кераміки з "невидимими" клавішами

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Четвер 03 лютого 2022 11:30
Apple запатентувала ноутбук із кераміки з "невидимими" клавішами Фото: Apple запатентувала ноутбук із кераміки з "невидимими" клавішами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple запатентувала ноутбук з кераміки. Пристрій може бути обладнаний сенсорними кнопками.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Patently Apple.

Патент на керамічний пристрій було знайдено в базі Відомства з патентів та товарних знаків США (USPTO).

Згідно з документом інженерів, матеріал було обрано через бажання обладнати ноутбук сенсорними кнопками. На кілька сантиметрів нижче від клавіатури розташовані перфорації з датчиками й світлодіодами. Кнопка включення пристрою також "невидима". Її ідентифікують світлодіоди під час свого включення.

Варто відзначити, що компанія сьогодні розробляє корпуси власних комп'ютерів з алюмінію. Тим часом інженери розглядають можливість використання пластику, однак журналісти вважають це малоймовірним, оскільки корпорація раніше вже експериментувала з цим матеріалом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про найбільш очікувані смартфони 2022 року.

Також компанія Apple планує "перетворити" власні смартфони у термінали для розрахунку.

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