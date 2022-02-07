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Apple заблокировала разработчиков из Беларуси. В компании уже извинились

Автор: Сергей Пышкин

Белорусские разработчики мобильных приложений для iOS пожаловались на Apple. Компания заблокировала их учетные записи и все игры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу белорусского разработчика игр Евгения Шапошникова.

По словам Шапошникова, из-за санкций Apple заблокировала его учетную запись и все игры.

"Мы заметили проблему при подтверждении вашей учётной записи. Информация о юридическом лице, связанная с вашей учётной записью, полностью соответствует стране с ограниченным доступом или одной или нескольким странам из сводного контрольного списка правительства США, санкционного списка другого правительства или списка регионов с ограниченным доступом", - написала поддержка Apple.

Фото: Apple блокирует разработчиков из Беларуси через санкции против страны facebook.com/airevgeny)

В то же время разработчик отметил, что все его игры были бесплатными и не содержали рекламы. Денег он не зарабатывал и ежегодно выплачивал 100 долларов за учетную запись iOS.

Также был заблокирован и аккаунт блогера Антона Мотолька. Он отметил, что соответствующее письмо от компании получают все профили, зарегистрированные на территории Беларуси. Также блокируют даже тех, кто получил новую регистрацию в других странах.

По словам автора подкастов Сергея Епихина, после блокировки невозможно вывести деньги от подписчиков Apple Podcasts.

Через некоторое время компания все же восстановила доступ разработчиков к их аккаунтам и отправила каждому письмо о том, что ограничения были разосланы по ошибке.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Apple готовит презентацию нового смартфона iPhone. Это будет обновленная модель SE с поддержкой 5G.

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