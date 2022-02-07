Apple заблокувала розробників із Білорусі. У компанії вже вибачились

За словами Шапошнікова, через санкції Apple заблокувала його обліковий запис та усі ігри.

"Ми помітили проблему підтвердження вашого облікового запису. Інформація про юридичну особу, пов'язана з вашим обліковим записом, повністю відповідає країні з обмеженим доступом або одній або декільком країнам зі зведеного контрольного списку уряду США, списку санкцій іншого уряду або списку регіонів з обмеженим доступом", - написала підтримка Apple.

Фото: Apple блокує розробників з Білорусі через санкції проти країни (facebook.com/airevgeny)

Водночас розробник зауважив, що усі його ігри були безкоштовними й не містили реклами. Грошей він не заробляв й щорічно виплачував 100 доларів за обліковий запис iOS.

Також було заблоковано й акаунт блогера Антона Мотолька. Він відзначив, що відповідний лист від компанії отримують усі профілі, що зареєстровані на території Білорусі. Також блокують навіть тих, хто отримали нову реєстрацію в інших країнах.

За словами автора подкастів Сергія Єпіхіна, після блокування неможливо вивести гроші від передплат Apple Podcasts.

Через деякий час компанія все ж відновила доступ розробників до їх акаунтів та надіслала кожному листа про те, що обмеження були розіслані помилково.