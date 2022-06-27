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Когда Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности: ответ инсайдера

Фото: когда Apple выпустит гарнитуру смешанной реальности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple должна была презентовать свою гарнитуру смешанной реальности уже в 2022 году. Однако из-за недоработки устройства, презентацию перенесли на следующий год.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac.

По словам аналитика TF Securities Минг-Чи Куо, оказалось, что устройство компании перегревалось во время работы. Также отмечались и программные недостатки.

В то же время после запуска производства, вся отрасль должна получить мощный толчок в развитии, поскольку гарнитуры смешанной реальности может серьезно повысить спрос на новые мультимедийные развлечения и игры.

Как отметил инсайдер, предположительно гарнитуру презентуют уже в январе 2023 года.

Напомним, РБК-Украина рассказывало обо всех важных подробностях с конференции разработчиков WWDC, во время которой Apple анонсировала много новинок.

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