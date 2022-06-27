RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності: відповідь інсайдера

Фото: коли Apple випустить гарнітуру змішаної реальності (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple повинна була презентувати власну гарнітуру змішаної реальності вже у 2022 році. Однак через недопрацювання пристрою, презентацію перенесли на наступний рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на 9to5mac.

За словами аналітика TF Securities Мінґ-Чі Куо, виявилося, що пристрій компанії перегрівався під час роботи. Також відзначались й програмні недоліки.

Водночас після запуску виробництва, уся галузь повинна отримати потужний поштовх у розвитку, оскільки гарнітури змішаної реальності може серйозно підвищити попит на нові мультимедійні розваги та ігри.

Як відзначив інсайдер, імовірно гарнітуру презентують вже в січні 2023 року.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про усі важливі подробиці з конференції розробників WWDC, під час якої Apple анонсувала багато новинок.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple