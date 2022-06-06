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Что Apple показала на новой презентации: главные новинки WWDC-2022

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Понедельник 06 июня 2022 22:42
Что Apple показала на новой презентации: главные новинки WWDC-2022 Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Завершился первый день ежегодной конференции для разработчиков WWDC. На своей презентации компания Apple анонсировала много новинок, среди которых обновление операционной системы iOS 16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию презентации.

Обновление iOS 16

Главным нововведением для девайсов Apple в новой iOS 16 станет возможность кастомизации экрана блокировки. Пользователи смогут: изменить шрифт часов, добавить небольшие виджеты состояния в стиле Apple Watch, а также создать галерею обоев по свайпу вправо ( в том числе со сменой фильтров и фона). При этом можно будет настроить почасовую смену фоновых фотографий на экране блокировки.

Вместе с обновлением на iOS 16 появится возможность отмены или редактирования сообщений в приложении Messages. Это нововведение будет доступно в случае, если сообщение отправлено при помощи iMessage.

Процессор M2

Apple анонсировала уже второй процессор собственного производства M2. Его производительность станет выше на 18 процентов по сравнению с M1. И это при том, что технические показатели M1 превышают большинство процессоров современности. Системы с M2 будут способны воспроизводить несколько потоков видео в 8K и 4K.

Новый Macbook Air

Именно новым процессором будет оснащен новый 13-дюймовый Macbook. Ноутбук будет доступен в четырех расцветках: серебристый, космический серый, "звездный свет" и "полночь".

Ожидается, что он будет на 20 процентов быстрее, чем M1 Air, и в пять раз быстрее, чем последний Macbook на Intel. Он сможет работать автономно до 18 часов.

Обновление MacOS

Также не обделили обновлением и операционную систему MacOS. В новой MacOS Ventura добавят режим Stage Manager, который позволяет сфокусироваться на одном большом окне, пока остальные автоматически сортируются сбоку.

При этом пользователи смогут использовать iPhone в качестве веб-камеры для видеозвонков после обновления на MacOS Ventura.

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