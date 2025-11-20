ua en ru
Чт, 20 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Apple вперше показала, як реально виробляє свої смарт-годинники

Четвер 20 листопада 2025 18:11
UA EN RU
Apple вперше показала, як реально виробляє свої смарт-годинники Apple розкрила технологію 3D-друку корпусів годинників (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Якщо порівняти Apple Watch Ultra 3 з попереднім Ultra 2, навряд чи можна помітити, що пристрої виготовлені принципово різними методами. Однак новий годинник - разом з Apple Watch Series 11 - виробляється з використанням 100% переробленого титановго порошку і друкується на 3D-принтерах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Як Apple друкує титановий корпус

Для Apple це масштабний технологічний крок: такий підхід знижує обсяг відходів і скорочує використання сировини для корпусів приблизно вдвічі, але водночас створює нові виклики, як-от необхідність дотримуватися балансу між швидкістю і точністю друку.

Apple розкрила нові деталі процесу. Для друку корпусів використовується лазер, який пошарово сплавляє частинки титану. На один корпус припадає понад 900 шарів матеріалу товщиною по 60 мікрон кожен (мікрон - це 0,001 мм).

При цьому титановий порошок проходить окрему підготовку: з нього знижують вміст кисню, щоб він не спалахнув під впливом високих температур.

Для друку корпусів використовується лазер, який пошарово сплавляє частинки титану (gif: Apple)

Чому Apple робить ставку на адитивні технології

Перехід від традиційного "субтрактивного" виробництва до 3D-друку дозволяє Apple економити близько 400 метричних тонн титану на рік. Такий же метод компанія застосувала і при виробництві USB-C порту в iPhone Air.

І хоча Apple поки що не друкує повністю весь корпус iPhone, це вже не виглядає неможливим. Як наголосила Сара Чендлер, віцепрезидентка Apple з питань екології та інновацій у ланцюжку поставок, компанія впроваджує технології не заради одиничного результату, а для того, щоб це стало новою нормою всієї системи.

Раніше ми писали про рідкісний прототип iPad, який Apple приховувала понад десять років.

Також ми показували витік знімків пробної версії iPad 2014 року, створеного для тестування Apple Watch.

Крім того, у нас є матеріал про небачені раніше фото одного з найперших прототипів Apple Watch 2013 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple Годинник
Новини
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Новий "мирний план" США і РФ по війні в Україні: все, що відомо на зараз
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті