Главная » Бизнес » Tech

Apple впервые показала, как реально производит свои смарт-часы

Четверг 20 ноября 2025 18:11
Apple впервые показала, как реально производит свои смарт-часы Apple раскрыла технологию 3D-печати корпусов часов (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Если сравнить Apple Watch Ultra 3 с предыдущим Ultra 2, вряд ли можно заметить, что устройства изготовлены принципиально разными методами. Однако новые часы - вместе с Apple Watch Series 11 - производятся с использованием 100% переработанного титановго порошка и печатаются на 3D-принтерах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Как Apple печатает титановый корпус

Для Apple это масштабный технологический шаг: такой подход снижает объем отходов и сокращает использование сырья для корпусов примерно вдвое, но одновременно создает новые вызовы, например необходимость соблюдать баланс между скоростью и точностью печати.

Apple раскрыла новые детали процесса. Для печати корпусов используется лазер, который послойно сплавляет частицы титана. На один корпус приходится свыше 900 слоев материала толщиной по 60 микрон каждый (микрон - это 0,001 мм).

При этом титановый порошок проходит отдельную подготовку: из него снижают содержание кислорода, чтобы он не воспламенился при воздействии высоких температур.

Для печати корпусов используется лазер, который послойно сплавляет частицы титана (gif: Apple)

Почему Apple делает ставку на аддитивные технологии

Переход от традиционного "субтрактивного" производства к 3D-печати позволяет Apple экономить около 400 метрических тонн титана в год. Такой же метод компания применила и при производстве USB-C порта в iPhone Air.

И хотя Apple пока не печатает полностью весь корпус iPhone, это уже не выглядит невозможным. Как подчеркнула Сара Чендлер, вице-президент Apple по вопросам экологии и инновациям в цепочке поставок, компания внедряет технологии не ради единичного результата, а для того, чтобы это стало новой нормой всей системы.

