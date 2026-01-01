ua en ru
Apple визнала популярний iPhone і смарт-годинник "вінтажними": що це означає

Четвер 01 січня 2026 15:30
UA EN RU
Apple визнала популярний iPhone і смарт-годинник "вінтажними": що це означає Ці пристрої Apple потрапили до списку "вінтажних" (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple оновила список пристроїв, які отримали статус "вінтажні". До нього увійшли відразу кілька популярних продуктів, зокрема iPhone 11 Pro, Apple Watch Series 5, а також низка інших моделей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Apple традиційно підтримує свої пристрої протягом тривалого часу, проте в міру старіння компанія поступово обмежує можливість їхнього обслуговування та ремонту. Для цього використовується спеціальна класифікація - "вінтажні" і "застарілі".

Що це означає

На офіційному сайті Apple зазначено:

  • "Вінтажні" пристрої - зняті з продажу понад п'ять років тому
  • "Застарілі" - з моменту припинення продажів минуло сім років.

Різниця між цими статусами принципова. Пристрої зі статусом "застарілі" більше не обслуговуються Apple, тоді як вінтажні моделі ще можуть бути відремонтовані, але за наявності необхідних запчастин. По суті, статус "вінтажний" означає, що можливості сервісного обслуговування поступово скорочуються.

Які пристрої потрапили до списку

Згідно з оновленням, до вінтажних тепер належать:

  • iPhone 11 Pro
  • Apple Watch Series 5
  • MacBook Air 13″ (2020 року, на Intel)
  • iPad Air 3 з підтримкою Cellular
  • iPhone 8 Plus із накопичувачем 128 ГБ (остання версія моделі).

Apple визнала популярний iPhone і смарт-годинник &quot;вінтажними&quot;: що це означаєiPhone 11 Pro (фото: Unsplash)

Що буде з iPhone 11 Pro

Найбільш помітним оновленням списку став iPhone 11 Pro. Незважаючи на статус "вінтажний", смартфон, як і раніше, отримує актуальні оновлення iOS і залишається найстарішою моделлю iPhone, що підтримує iOS 26.

Наразі користувачі все ще можуть звертатися в Apple за ремонтом iPhone 11 Pro. Однак занесення пристрою до списку "вінтажний" означає, що через два роки модель перейде в категорію "застарілий", після чого офіційне сервісне обслуговування стане недоступним.

Нагадаємо, що власники iPhone 17 повідомляють про незвичайне шипіння або статичний шум у динаміках, який виникає під час заряджання пристрою.

А ще ми писали, що в iPhone 18 компанія Apple усуне проблему, з якою зіткнулися багато власників минулої моделі.

У нас також є матеріал про те, що Apple офіційно додала iPhone XS до списку вінтажних пристроїв

