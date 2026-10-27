Apple визнала дефект iPhone Duo: чи можна безкоштовно замінити смартфон

На що скаржаться користувачі?

Проблему виявили протягом кількох днів після офіційного старту продажів пристрою.

Власники iPhone Duo почали масово ділитися фотографіями на тематичних форумах та соціальних мережах, демонструючи тріщини, які з'являються чітко по центру внутрішнього дисплея вздовж шарнірного механізму.

Характерні ознаки несправності:

Поява механічної тріщини вздовж центральної лінії згину.

Сформована горизонтальна смуга з яскравими або битими пікселями.

Вихід екрана з ладу протягом кількох годин після розпакування або безпосередньо під час первинного налаштування.

Хоча у мережі вже зафіксовано поодинокі фейкові повідомлення, факт наявності реального дефекту підтверджено сервісними зверненнями.

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Умови безкоштовної заміни від Apple

У своїй офіційній заяві компанія Apple повідомила, що знає про проблему та активно співпрацює з клієнтами. Для отримання нового смартфона замість пошкодженого користувачам не потрібно мати передплачену розширену гарантію AppleCare+.

Власникам, які придбали iPhone Duo через мобільних операторів, також рекомендують звертатися до AppleCare, а не до продавця.

Деякі покупці вже успішно отримали нові пристрої у фірмових магазинах Apple Store, хоча швидкість заміни залежить від наявності гаджетів.

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Причини поломки та висновки фахівців

Офіційної технічної причини руйнування екрана Apple поки не називає. Водночас спеціалісти з ремонту з iFixit під час розбирання девайса виявили кілька потенційно вразливих місць.

Зокрема, центральна опорна планка шарніра може не повністю втягуватися під час закриття корпусу, що створює надмірний тиск на гнучку OLED-панель зсередини.

Наразі Купертіно не розголошує точну кількість проблемних пристроїв і не оголошувала про внесення апаратних змін у наступні партії гаджетів.