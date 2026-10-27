Apple признала дефект iPhone Duo: можно ли бесплатно заменить смартфон

На что жалуются пользователи?

Проблема была обнаружена в течение нескольких дней после официального старта продаж устройства.

Владельцы iPhone Duo начали массово делиться фотографиями на тематических форумах и социальных сетях, демонстрируя трещины, появляющиеся четко по центру внутреннего дисплея вдоль шарнирного механизма.

Характерные признаки неисправности:

Появление механической трещины вдоль центральной линии изгиба.

Сформирована горизонтальная полоса с яркими или битыми пикселями.

Выход экрана из строя в течение нескольких часов после распаковки или непосредственно во время первоначальной настройки.

Хотя в сети уже зафиксированы единичные фейковые сообщения, факт наличия реального дефекта подтвержден сервисными обращениями.

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Условия бесплатной замены от Apple

В своем официальном заявлении компания Apple сообщила, что знает о проблеме и активно сотрудничает с клиентами. Для получения нового смартфона вместо поврежденного пользователям не требуется предоплаченная расширенная гарантия AppleCare+.

Владельцам, которые приобрели iPhone Duo из-за мобильных операторов, также рекомендуют обращаться к AppleCare, а не к продавцу.

Некоторые покупатели уже успешно получили новые устройства в фирменных магазинах Apple Store, хотя скорость замены зависит от наличия гаджетов.

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Причины поломки и выводы специалистов

Официальную техническую причину разрушения экрана Apple пока не называет. В то же время специалисты по ремонту с iFixit при разборке девайса обнаружили несколько потенциально уязвимых мест.

В частности, центральная опорная планка шарнира может не полностью втягиваться при закрытии корпуса, что создает избыточное давление на гибкую OLED-панель изнутри.

В настоящее время Купертино не разглашает точное количество проблемных устройств и не объявляла о внесении аппаратных изменений в следующие партии гаджетов.