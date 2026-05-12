Apple випустила iOS 26.5: чому це оновлення важливе для всіх користувачів iPhone і Mac

Компанія Apple офіційно випустила версію 26.5 для всіх своїх операційних систем: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS та visionOS. Оновлення охопило критичні патчі безпеки та декілька інших важливих функцій.

Новий рівень приватності та безпеки

Найбільш очікуваним нововведенням у версії 26.5 стала повноцінна підтримка наскрізного шифрування для стандарту RCS. Це історичний момент для екосистеми Apple, оскільки тепер листування між користувачами iPhone та Android (так звані "зелені баббли") отримує той самий рівень захисту, який раніше був доступний лише всередині iMessage.

Функція наразі має статус бета-версії та доступна для обмеженого кола операторів зв'язку, проте Apple обіцяє розширювати підтримку найближчим часом.

Користувачі зможуть легко перевірити статус захисту: якщо чат зашифрований, у додатку Messages з’явиться іконка замка. Крім того, оновлення містить десятки патчів безпеки, що закривають вразливості, виявлені у попередніх версіях систем.

Які оновлення отримав macOS Tahoe

Для власників Mac версія 26.5 стала черговим етапом розвитку системи Tahoe. Найпомітнішою зміною став візуальний стиль Liquid Glass ("Рідке скло"). Розробники відмовилися від пласких елементів на користь напівпрозорих, глянцевих поверхонь, які адаптують свій колір до контенту, що знаходиться під ними.

Фундаментальних змін зазнав і Spotlight. Тепер це не просто пошуковий рядок, а інтелектуальний центр керування. Користувачі отримали можливість виконувати складні дії, не відкриваючи відповідні додатки. Так, можна створити подію у календарі, надіслати електронний лист або керувати буфером обміну прямо через інтерфейс Spotlight.

Екосистема та нові можливості зв'язку

Оновлення також поглиблює інтеграцію між пристроями через розширені функції Continuity. На Mac нарешті з’явився повноцінний додаток "Телефон", який дозволяє приймати дзвінки, переглядати голосову пошту та використовувати інтелектуальну систему фільтрації спаму Call Screening.

Ба більше, функція Hold Assist дозволяє користувачеві не слухати музику під час очікування на лінії - система сама повідомить, коли оператор вийде на зв’язок.

Для геймерів Apple підготувала оновлений додаток Games та технологію Metal 4, що покращує графіку та продуктивність у важких іграх. Також з’явився режим низького енергоспоживання, спеціально оптимізований для тривалих ігрових сесій на MacBook.

Кінець підтримки Intel

Важливою новиною для власників старіших моделей комп’ютерів стало підтвердження того, що macOS 26 Tahoe є фінальною системою для пристроїв на базі процесорів Intel.

Починаючи з наступного року, macOS 27 підтримуватиме виключно чипи виробництва Apple (M-серію). Хоча версія 26.5 ще працює на певних моделях Intel Mac 2019-2020 років, вони вже позбавлені доступу до функцій Apple Intelligence.

Також очікується, що на WWDC, що відбудеться вже у червні, компанія презентує оновлену Siri на базі мовних моделей Gemini від Google та дасть користувачам можливість обирати сторонні ШІ-моделі для роботи з текстом та зображеннями безпосередньо в операційній системі.