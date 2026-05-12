Apple выпустила iOS 26.5: почему это обновление важно для всех пользователей iPhone и Mac

Компания Apple официально выпустила версию 26.5 для всех своих операционных систем: iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS. Обновление охватило критические патчи безопасности и несколько других важных функций.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple .

Новый уровень приватности и безопасности

Наиболее ожидаемым нововведением в версии 26.5 стала полноценная поддержка сквозного шифрования для стандарта RCS. Это исторический момент для экосистемы Apple, поскольку теперь переписка между пользователями iPhone и Android (так называемые "зеленые баблы") получает тот же уровень защиты, который ранее был доступен только внутри iMessage.

Функция пока имеет статус бета-версии и доступна для ограниченного круга операторов связи, однако Apple обещает расширять поддержку в ближайшее время.

Пользователи смогут легко проверить статус защиты: если чат зашифрован, в приложении Messages появится иконка замка. Кроме того, обновление содержит десятки патчей безопасности, закрывающих уязвимости, обнаруженные в предыдущих версиях систем.

Какие обновления получил macOS Tahoe

Для владельцев Mac версия 26.5 стала очередным этапом развития системы Tahoe. Самым заметным изменением стал визуальный стиль Liquid Glass ("Жидкое стекло"). Разработчики отказались от плоских элементов в пользу полупрозрачных, глянцевых поверхностей, которые адаптируют свой цвет к находящемуся под ними контенту.

Фундаментальные изменения претерпел и Spotlight. Теперь это не просто поисковая строка, а интеллектуальный центр управления. Пользователи получили возможность выполнять сложные действия, не открывая соответствующие приложения. Так, можно создать событие в календаре, отправить электронное письмо или управлять буфером обмена прямо через интерфейс Spotlight.

Экосистема и новые возможности связи

Обновление также углубляет интеграцию между устройствами через расширенные функции Continuity. На Mac наконец появилось полноценное приложение "Телефон", которое позволяет принимать звонки, просматривать голосовую почту и использовать интеллектуальную систему фильтрации спама Call Screening.

Более того, функция Hold Assist позволяет пользователю не слушать музыку во время ожидания на линии - система сама сообщит, когда оператор выйдет на связь.

Для геймеров Apple подготовила обновленное приложение Games и технологию Metal 4, которая улучшает графику и производительность в тяжелых играх. Также появился режим низкого энергопотребления, специально оптимизированный для длительных игровых сессий на MacBook.

Конец поддержки Intel

Важной новостью для владельцев старых моделей компьютеров стало подтверждение того, что macOS 26 Tahoe является финальной системой для устройств на базе процессоров Intel.

Начиная со следующего года, macOS 27 будет поддерживать исключительно чипы производства Apple (M-серию). Хотя версия 26.5 еще работает на определенных моделях Intel Mac 2019-2020 годов, они уже лишены доступа к функциям Apple Intelligence.

Также ожидается, что на WWDC, которая состоится уже в июне, компания представит обновленную Siri на базе языковых моделей Gemini от Google и даст пользователям возможность выбирать сторонние ИИ-модели для работы с текстом и изображениями непосредственно в операционной системе.