Камера iPhone отримала нові професійні можливості: що вміє оновлений додаток Blackmagic Camera
Застосунок Blackmagic Camera став справжнім хітом серед авторів цифорового контенту. Додаток пропонує користувачам функції, які зазвичай доступні лише у професійних кінокамерах, а з виходом версії 3.3 додаток отримав інтеграцію з Apple Watch.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget.
Чому Blackmagic Camera краща за стандартну?
Нативна камера iPhone оптимально підходить для повсякденних знімків, однак їй бракує гнучкості для творчої роботи. Як зазначають розробники, Blackmagic Camera пропонує те, чого немає в Apple за замовчуванням:
Повний ручний контроль: налаштування витримки, ISO та балансу білого одним дотиком.
Професійні кодеки: запис у 10-бітному ProRes, H.264 або H.265.
Моніторинг: використання гістограм, "зебри", фокус-пікінгу та стереометрів звуку.
Підтримка LUT: можливість накладати так звані "кіношні" фільтри безпосередньо під час зйомки.
Справжній оператор на зап'ясті
Головна фішка оновлення 3.3 - додаток-компаньйон для Apple Watch. Тепер, встановивши iPhone на триногу, ви можете бачити зображення з камери прямо на годиннику.
На екрані Apple Watch відображаються рівні звуку, заряд батареї, налаштування фокуса та активні LUT. За допомогою коліщатка Digital Crown можна перемикати об'єктиви, а окремі кнопки дозволяють дистанційно запускати запис, вмикати ліхтарик iPhone або ж змінювати експозицію.
Стабілізація та ProRes RAW
Додаток пропонує три режими цифрової стабілізації: "Стандартний", "Кінематографічний" та "Екстремальний". Останній дозволяє знімати плавне відео навіть під час бігу, хоча й з помітним обрізанням кадру.
Суттєве покращення торкнулося власників iPhone 17 Pro та Pro Max: тепер стабілізація підтримується при записі ProRes RAW (для iOS 26.1 та вище). Для зйомки у такому форматі знадобиться підключення зовнішнього SSD через USB-C.
Інтерфейс додатка Blackmagic Camera (скриншот: Blackmagic)
Професійні інструменти
Окрім нових функцій для годинника, версія 3.3 інтегрується з професійним залізом Blackmagic. Стрімери можуть керувати камерою iPhone через мікшер ATEM Mini за допомогою ProDock, а також використовувати фізичні контролери Focus та Zoom Demand для точного наведення на різкість.
Головною перевагою залишається ціна. На відміну від конкурентів, як-от VSCO чи Adobe, застосунок Blackmagic Camera є повністю безкоштовним і не містить прихованих підписок.