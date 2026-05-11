Камера iPhone отримала нові професійні можливості: що вміє оновлений додаток Blackmagic Camera

Застосунок Blackmagic Camera став справжнім хітом серед авторів цифорового контенту. Додаток пропонує користувачам функції, які зазвичай доступні лише у професійних кінокамерах, а з виходом версії 3.3 додаток отримав інтеграцію з Apple Watch.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Engadget .

Чому Blackmagic Camera краща за стандартну?

Нативна камера iPhone оптимально підходить для повсякденних знімків, однак їй бракує гнучкості для творчої роботи. Як зазначають розробники, Blackmagic Camera пропонує те, чого немає в Apple за замовчуванням:

Повний ручний контроль: налаштування витримки, ISO та балансу білого одним дотиком.

Професійні кодеки: запис у 10-бітному ProRes, H.264 або H.265.

Моніторинг: використання гістограм, "зебри", фокус-пікінгу та стереометрів звуку.

Підтримка LUT: можливість накладати так звані "кіношні" фільтри безпосередньо під час зйомки.

Справжній оператор на зап'ясті

Головна фішка оновлення 3.3 - додаток-компаньйон для Apple Watch. Тепер, встановивши iPhone на триногу, ви можете бачити зображення з камери прямо на годиннику.

На екрані Apple Watch відображаються рівні звуку, заряд батареї, налаштування фокуса та активні LUT. За допомогою коліщатка Digital Crown можна перемикати об'єктиви, а окремі кнопки дозволяють дистанційно запускати запис, вмикати ліхтарик iPhone або ж змінювати експозицію.

Стабілізація та ProRes RAW

Додаток пропонує три режими цифрової стабілізації: "Стандартний", "Кінематографічний" та "Екстремальний". Останній дозволяє знімати плавне відео навіть під час бігу, хоча й з помітним обрізанням кадру.

Суттєве покращення торкнулося власників iPhone 17 Pro та Pro Max: тепер стабілізація підтримується при записі ProRes RAW (для iOS 26.1 та вище). Для зйомки у такому форматі знадобиться підключення зовнішнього SSD через USB-C.

Інтерфейс додатка Blackmagic Camera (скриншот: Blackmagic)

Професійні інструменти

Окрім нових функцій для годинника, версія 3.3 інтегрується з професійним залізом Blackmagic. Стрімери можуть керувати камерою iPhone через мікшер ATEM Mini за допомогою ProDock, а також використовувати фізичні контролери Focus та Zoom Demand для точного наведення на різкість.

Головною перевагою залишається ціна. На відміну від конкурентів, як-от VSCO чи Adobe, застосунок Blackmagic Camera є повністю безкоштовним і не містить прихованих підписок.