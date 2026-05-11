Ваш Mac тепер складніше зламати: Apple додала прихований захист у macOS

10:06 11.05.2026 Пн
2 хв
Ці налаштування допоможуть зберегти дані, навіть якщо ви втратите свій MacBook
aimg Ольга Завада
Ваш лептоп отримає безпекові оновлення, що захистять дані (скриншот: Apple)
Компанія Apple впровадила три критично важливі функції безпеки у новій macOS Tahoe. Вони захищають користувачів від крадіжки даних, помилок у терміналі та прихованих вразливостей системи.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Macworld.

Ключ відновлення FileVault відтепер у "Паролях"

Apple вирішила вмикати технологію шифрування FileVault за замовчуванням у macOS Tahoe. Оновлена функція захищає внутрішню пам'ять Mac від несанкціонованого доступу.

Примітно, що раніше ключі відновлення зберігалися в iCloud, однак тепер вони знаходяться в окремому застосунку.

Це означає, що якщо ви забудете основний пароль від комп'ютера, ви зможете швидко знайти ключ відновлення на своєму iPhone або iPad, за умови синхронізації через один Apple Account.

Для пошуку достатньо вбити у застосунку назву свого комп'ютера або слово FileVault.

Захист термінала від хакерських скриптів

Кібершахраї часто використовують методи соціальної інженерії, змушуючи користувачів копіювати та вставляти небезпечні команди у Terminal. У версії macOS Tahoe 26.4 з'явився спеціальний механізм захисту.

Відтепер система виводитиме попередження, якщо ви намагаєтеся вставити підозрілий код у командний рядок. З усім тим Apple зробила функцію "розумною": розробники, які постійно працюють з кодом, бачитимуть такі сповіщення значно рідше.

Що це дає:

Безпеку: macOS аналізує частоту використання термінала.

Контроль: користувач може ігнорувати попередження та продовжити дію.

Безпекові рішення у фоновому режимі

Apple змінила підхід до "латання дірок" у системі. Тепер критичні виправлення можуть встановлюватися як "легковагові релізи" у фоновому режимі. Корпоративним клієнтам більше не потрібно чекати на вихід великого оновлення ОС, щоб закрити вразливість, наприклад, у CMS.

Зазвичай такі оновлення відбуваються непомітно для користувача. Розробники певні, що це дозволяє оперативно реагувати на нові загрози у реальному часі без втрати продуктивності.

Перевірити список встановлених фонових патчів можна на офіційному сайті підтримки Apple.

