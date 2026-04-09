Apple випустила iOS 26.4: список головних нововведень для iPhone
Компанія Apple представила офіційне оновлення iOS 26.4, що містить суттєве покращення популярної функції розпізнавання музики в Пункті керування (Control Center). Тепер користувачі зможуть ідентифікувати треки навіть там, де зовсім немає мобільного зв'язку чи Wi-Fi.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Gear Patrol.
Як працює Shazam без інтернету
Раніше при спробі розпізнати музику через Пункт керування без мережі iPhone видавав помилку "Немає з'єднання". В iOS 26.4 цей процес став інтелектуальним. Тепер система повідомляє: "Розпізнавання музики офлайн. Ми знайдемо пісню, коли ви знову будете у мережі".
Як тільки смартфон підключиться до інтернету, користувач отримає сповіщення з назвою та автором треку. Це позбавляє необхідності мати встановлений окремий додаток Shazam, оскільки функція тепер повністю інтегрована у систему.
iOS 26.4 навчила iPhone розпізнавати музику в режимі офлайн (Фото: Tucker Bowe/Gear Patrol)
Щоб додати розпізнавання музики у свій iPhone:
- Відкрийте Пункт керування (змахніть зверху вниз).
- Натисніть "+" у верхньому лівому куті.
- Оберіть "Додати засіб керування" та знайдіть "Розпізнавання музики".
Що ще пропонує iOS 26.4
Окрім музичних оновлень, прошивка принесла кілька важливих змін:
- Здоров'я акумулятора: з'явилися нові способи відстеження стану батареї та поради щодо подовження її терміну служби.
- Налаштування камери: додано нові параметри для професійної зйомки.
- Apple Music: сервіс отримав оновлений інтерфейс та покращені алгоритми рекомендацій.
- Емодзі: набір символів поповнився свіжими іконками для месенджерів.
Оновлення вже доступне для завантаження на всі сумісні моделі iPhone. Перевірити наявність апдейту можна в меню "Параметри" - "Загальні" - "Оновлення ПЗ". Перед встановленням розробники радять зробити резервну копію даних через iCloud.