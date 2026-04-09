Apple випустила iOS 26.4: список головних нововведень для iPhone

09:39 09.04.2026 Чт
Головною фішкою став офлайн-режим для Shazam: тепер смартфон "запам'ятовує" почуту пісню без інтернету і знаходить її одразу після появи зв'язку
aimg Ольга Завада
iPhone тепер розпізнає пісні без інтернету (фото: Unsplash)

Компанія Apple представила офіційне оновлення iOS 26.4, що містить суттєве покращення популярної функції розпізнавання музики в Пункті керування (Control Center). Тепер користувачі зможуть ідентифікувати треки навіть там, де зовсім немає мобільного зв'язку чи Wi-Fi.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Gear Patrol.

Як працює Shazam без інтернету

Раніше при спробі розпізнати музику через Пункт керування без мережі iPhone видавав помилку "Немає з'єднання". В iOS 26.4 цей процес став інтелектуальним. Тепер система повідомляє: "Розпізнавання музики офлайн. Ми знайдемо пісню, коли ви знову будете у мережі".

Як тільки смартфон підключиться до інтернету, користувач отримає сповіщення з назвою та автором треку. Це позбавляє необхідності мати встановлений окремий додаток Shazam, оскільки функція тепер повністю інтегрована у систему.

Apple випустила iOS 26.4: список головних нововведень для iPhoneiOS 26.4 навчила iPhone розпізнавати музику в режимі офлайн (Фото: Tucker Bowe/Gear Patrol)

Щоб додати розпізнавання музики у свій iPhone:

  • Відкрийте Пункт керування (змахніть зверху вниз).
  • Натисніть "+" у верхньому лівому куті.
  • Оберіть "Додати засіб керування" та знайдіть "Розпізнавання музики".

Що ще пропонує iOS 26.4

Окрім музичних оновлень, прошивка принесла кілька важливих змін:

  • Здоров'я акумулятора: з'явилися нові способи відстеження стану батареї та поради щодо подовження її терміну служби.
  • Налаштування камери: додано нові параметри для професійної зйомки.
  • Apple Music: сервіс отримав оновлений інтерфейс та покращені алгоритми рекомендацій.
  • Емодзі: набір символів поповнився свіжими іконками для месенджерів.

Оновлення вже доступне для завантаження на всі сумісні моделі iPhone. Перевірити наявність апдейту можна в меню "Параметри" - "Загальні" - "Оновлення ПЗ". Перед встановленням розробники радять зробити резервну копію даних через iCloud.

