Apple випустила iOS 26.4: список головних нововведень для iPhone

Компанія Apple представила офіційне оновлення iOS 26.4, що містить суттєве покращення популярної функції розпізнавання музики в Пункті керування (Control Center). Тепер користувачі зможуть ідентифікувати треки навіть там, де зовсім немає мобільного зв'язку чи Wi-Fi.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріал Gear Patrol .

Як працює Shazam без інтернету

Раніше при спробі розпізнати музику через Пункт керування без мережі iPhone видавав помилку "Немає з'єднання". В iOS 26.4 цей процес став інтелектуальним. Тепер система повідомляє: "Розпізнавання музики офлайн. Ми знайдемо пісню, коли ви знову будете у мережі".

Як тільки смартфон підключиться до інтернету, користувач отримає сповіщення з назвою та автором треку. Це позбавляє необхідності мати встановлений окремий додаток Shazam, оскільки функція тепер повністю інтегрована у систему.

iOS 26.4 навчила iPhone розпізнавати музику в режимі офлайн (Фото: Tucker Bowe/Gear Patrol)

Щоб додати розпізнавання музики у свій iPhone:

Відкрийте Пункт керування (змахніть зверху вниз).

Натисніть "+" у верхньому лівому куті.

Оберіть "Додати засіб керування" та знайдіть "Розпізнавання музики".

Що ще пропонує iOS 26.4

Окрім музичних оновлень, прошивка принесла кілька важливих змін:

Здоров'я акумулятора : з'явилися нові способи відстеження стану батареї та поради щодо подовження її терміну служби.

: з'явилися нові способи відстеження стану батареї та поради щодо подовження її терміну служби. Налаштування камери: додано нові параметри для професійної зйомки.

Apple Music : сервіс отримав оновлений інтерфейс та покращені алгоритми рекомендацій.

: сервіс отримав оновлений інтерфейс та покращені алгоритми рекомендацій. Емодзі: набір символів поповнився свіжими іконками для месенджерів.

Оновлення вже доступне для завантаження на всі сумісні моделі iPhone. Перевірити наявність апдейту можна в меню "Параметри" - "Загальні" - "Оновлення ПЗ". Перед встановленням розробники радять зробити резервну копію даних через iCloud.