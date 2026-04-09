Apple выпустила iOS 26.4: список главных нововведений для iPhone

09:39 09.04.2026 Чт
2 мин
Главной фишкой стал офлайн-режим для Shazam: теперь смартфон "запоминает" услышанную песню без интернета и находит ее сразу после появления связи
aimg Ольга Завада
iPhone теперь распознает песни без интернета (фото: Unsplash)

Компания Apple представила официальное обновление iOS 26.4, содержащее существенное улучшение популярной функции распознавания музыки в Пункте управления (Control Center). Теперь пользователи смогут идентифицировать треки даже там, где совсем нет мобильной связи или Wi-Fi.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Gear Patrol.

Больше интересного: Вместо чипов - клетки мозга: как работает первый в мире биокомпьютер

Как работает Shazam без интернета

Раньше при попытке распознать музыку через Пункт управления без сети iPhone выдавал ошибку "Нет соединения". В iOS 26.4 этот процесс стал интеллектуальным. Теперь система сообщает: "Распознавание музыки офлайн. Мы найдем песню, когда вы снова будете в сети".

Как только смартфон подключится к интернету, пользователь получит оповещение с названием и автором трека. Это избавляет от необходимости иметь установленное отдельное приложение Shazam, поскольку функция теперь полностью интегрирована в систему.

Apple выпустила iOS 26.4: список главных нововведений для iPhoneiOS 26.4 научила iPhone распознавать музыку в режиме офлайн (Фото: Tucker Bowe/Gear Patrol)

Чтобы добавить распознавание музыки в свой iPhone:

  • Откройте Пункт управления (взмахните сверху вниз).
  • Нажмите "+" в верхнем левом углу.
  • Выберите "Добавить средство управления" и найдите "Распознавание музыки".

Что еще предлагает iOS 26.4

Кроме музыкальных обновлений, прошивка принесла несколько важных изменений:

  • Здоровье аккумулятора: появились новые способы отслеживания состояния батареи и советы по продлению ее срока службы.
  • Настройки камеры: добавлены новые параметры для профессиональной съемки.
  • Apple Music: сервис получил обновленный интерфейс и улучшенные алгоритмы рекомендаций.
  • Эмодзи: набор символов пополнился свежими иконками для мессенджеров.

Обновление уже доступно для загрузки на все совместимые модели iPhone. Проверить наличие апдейта можно в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО". Перед установкой разработчики советуют сделать резервную копию данных через iCloud.

Еще больше интересного:

Больше по теме:
iPhone
Новости
БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар
БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой