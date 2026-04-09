Apple выпустила iOS 26.4: список главных нововведений для iPhone
Компания Apple представила официальное обновление iOS 26.4, содержащее существенное улучшение популярной функции распознавания музыки в Пункте управления (Control Center). Теперь пользователи смогут идентифицировать треки даже там, где совсем нет мобильной связи или Wi-Fi.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на материал Gear Patrol.
Как работает Shazam без интернета
Раньше при попытке распознать музыку через Пункт управления без сети iPhone выдавал ошибку "Нет соединения". В iOS 26.4 этот процесс стал интеллектуальным. Теперь система сообщает: "Распознавание музыки офлайн. Мы найдем песню, когда вы снова будете в сети".
Как только смартфон подключится к интернету, пользователь получит оповещение с названием и автором трека. Это избавляет от необходимости иметь установленное отдельное приложение Shazam, поскольку функция теперь полностью интегрирована в систему.
iOS 26.4 научила iPhone распознавать музыку в режиме офлайн (Фото: Tucker Bowe/Gear Patrol)
Чтобы добавить распознавание музыки в свой iPhone:
- Откройте Пункт управления (взмахните сверху вниз).
- Нажмите "+" в верхнем левом углу.
- Выберите "Добавить средство управления" и найдите "Распознавание музыки".
Что еще предлагает iOS 26.4
Кроме музыкальных обновлений, прошивка принесла несколько важных изменений:
- Здоровье аккумулятора: появились новые способы отслеживания состояния батареи и советы по продлению ее срока службы.
- Настройки камеры: добавлены новые параметры для профессиональной съемки.
- Apple Music: сервис получил обновленный интерфейс и улучшенные алгоритмы рекомендаций.
- Эмодзи: набор символов пополнился свежими иконками для мессенджеров.
Обновление уже доступно для загрузки на все совместимые модели iPhone. Проверить наличие апдейта можно в меню "Параметры" - "Общие" - "Обновление ПО". Перед установкой разработчики советуют сделать резервную копию данных через iCloud.