Apple уникнула тарифного удару по IPhone, але загроза з Китаю не зникла, - ЗМІ

Запроваджене президентом США Дональдом Трампом мито у розмірі 125% на вироблені в Китаї товари, загрожували серйозно порушити ланцюжки постачання компанії - подібно до збоїв, спричинених пандемією п’ять років тому.

Однак у п'ятницю ввечері президент США приніс компанії Apple велику перемогу, звільнивши від мит багато популярної побутової електроніки, зокрема бренди iPhone, iPad, Mac, Apple Watch і AirTags. Ще одним досягненням стало скасування 10% мита на імпорт цих товарів з інших країн.

Попри те, що нове нижче, так зване "секторальне мито" на товари з напівпровідниками може бути все ж таки бути запроваджене, а 20% мито на китайську продукцію залишатиметься чинним, нові правила є безумовною перемогою як для Apple, так і для всієї галузі споживчої електроніки, які досі суттєво залежать від китайського виробництва.

"Це велике полегшення для Apple. Ці мита призвели б до суттєвого зростання собівартості", - заявив у суботу аналітик Evercore ISI Аміт Дар'янані. Він очікує, що в понеділок, 14 квітня, акції компанії зростуть після 11% зниження впродовж місяця.

Складний альтернативний план

До оголошення митних винятків, компанія вже мала альтернативний план: перенесення частини виробництва iPhone для ринку США до Індії, що дозволило б уникнути найбільшого навантаження від китайських мит. На думку керівництва Apple, це могло б стати короткостроковим рішенням для уникнення різкого зростання цін.

З огляду на те, що виробничі потужності Apple в Індії вже здатні виготовляти понад 30 мільйонів iPhone щороку, компанія могла б частково забезпечити попит на американському ринку. Загалом Apple продає від 220 до 230 мільйонів iPhone на рік, з яких близько третини реалізується у США.

Втім, настільки масштабне перенесення виробництва було б складним та не минулося без проблем. Особливо з огляду на те, що Apple вже наближається до виробництва iPhone 17, який буде виготовлятися переважно в Китаї. В операційному, фінансовому та маркетинговому відділах компанії зростали побоювання щодо впливу митних ставок на осінній запуск нової лінійки смартфонів і це породжувало відчуття невизначеності.

Apple довелося б здійснити справді титанічне завдання - оперативно перенести частину виробництва iPhone 17 до Індії або інших країн. Це спричинило б зростання роздрібних цін - сценарій, який досі залишається можливим - та змусило б компанію вести жорсткі перемовини з постачальниками щодо умов. Крім того, маркетинговому підрозділу Apple довелося б переконувати споживачів у доцільності таких змін.

Однак почуття невизначеності зберігається. Політика Білого дому може знову зазнати змін, і Apple, ймовірно, доведеться вдатися до більш радикальних трансформацій. Принаймні наразі керівництво компанії зітхнуло з полегшенням.

Проблема з Китаєм

Ще один привід для занепокоєння - ймовірна реакція Китаю у відповідь на подальший вивід виробництва Apple. Компанія отримує близько 17% свого загального доходу саме з цієї азіатської країни, де також функціонують десятки фірмових магазинів і це вирізняє Apple серед інших американських корпорацій.

Китай вже розпочав антимонопольні розслідування проти американських компаній і потенційно може створити додаткові бар’єри для Apple на рівні митного контролю. Крім того, упродовж останніх років Пекін забороняв використання iPhone та інших американських пристроїв працівникам державного сектору. Це стало відповіддю на заборону в США продукції китайської Huawei Technologies Co.

iPhone залишається ключовим джерелом прибутку Apple, і, за оцінками Morgan Stanley, близько 87% смартфонів цієї серії виробляються саме в Китаї. До того ж, на китайських підприємствах, збираються близько 80% iPad і 60% Mac.

Згідно з оцінками Morgan Stanley, близько 38% продажів iPad припадає на ринок США, і саме в Америці формується приблизно половина доходу від Mac, Apple Watch і AirPods.

Однак повне припинення співпраці Apple з Китаєм наразі виглядає малоймовірним. Хоча президент Трамп закликає до перенесення виробництва iPhone до США, брак інженерних та виробничих кадрів у самій країні унеможливлює реалізацію цього сценарію в короткостроковій перспективі.

Масштаби та швидкість китайського виробництва залишаються безпрецедентними у глобальному масштабі. Крім того, обсяги виробництва в Китаї критично важливі для продажів Apple за межами США. За даними компанії, близько 60% її доходу припадає на ринки поза Америкою.

Apple та інші компанії наголошують американській владі, що перенесення фінального збору продукції до США економічно недоцільно. Вони закликають уряд зосередитися на відновленні робочих місць з високою доданою вартістю та стимулюванні залучення інвестицій у виробництво напівпровідників.