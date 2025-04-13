Apple избежала тарифного удара по IPhone, но угроза из Китая не исчезла, - СМИ

Компании Apple удалось временно избежать крупнейшего кризиса со времен пандемии Covid-19 из-за пошлин президента Дональда Трампа. Однако остается ряд других серьезных проблем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 125% на произведенные в Китае товары, грозили серьезно нарушить цепочки поставок компании - подобно сбоям, вызванным пандемией пять лет назад.
Однако в пятницу вечером президент США принес компании Apple большую победу, освободив от пошлин много популярной бытовой электроники, включая бренды iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirTags. Еще одним достижением стала отмена 10% пошлины на импорт этих товаров из других стран.
Несмотря на то, что новая ниже, так называемая "секторальная пошлина" на товары с полупроводниками может быть все же быть введена, а 20% пошлина на китайскую продукцию будет оставаться в силе, новые правила являются безусловной победой как для Apple, так и для всей отрасли потребительской электроники, которые до сих пор существенно зависят от китайского производства.
"Это большое облегчение для Apple. Эти пошлины привели бы к существенному росту себестоимости", - заявил в субботу аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани. Он ожидает, что в понедельник, 14 апреля, акции компании вырастут после 11% снижения в течение месяца.
До объявления таможенных исключений, компания уже имела альтернативный план: перенос части производства iPhone для рынка США в Индию, что позволило бы избежать наибольшей нагрузки от китайских пошлин. По мнению руководства Apple, это могло бы стать краткосрочным решением для избежания резкого роста цен.
Учитывая то, что производственные мощности Apple в Индии уже способны производить более 30 миллионов iPhone ежегодно, компания могла бы частично обеспечить спрос на американском рынке. В целом Apple продает от 220 до 230 миллионов iPhone в год, из которых около трети реализуется в США.
Впрочем, столь масштабный перенос производства был бы сложным и не обошелся бы без проблем. Особенно учитывая то, что Apple уже приближается к производству iPhone 17, который будет изготавливаться преимущественно в Китае. В операционном, финансовом и маркетинговом отделах компании росли опасения относительно влияния таможенных ставок на осенний запуск новой линейки смартфонов и это порождало ощущение неопределенности.
Apple пришлось бы осуществить действительно титаническую задачу - оперативно перенести часть производства iPhone 17 в Индию или другие страны. Это повлекло бы рост розничных цен - сценарий, который до сих пор остается возможным - и заставило бы компанию вести жесткие переговоры с поставщиками об условиях. Кроме того, маркетинговому подразделению Apple пришлось бы убеждать потребителей в целесообразности таких изменений.
Однако чувство неопределенности сохраняется. Политика Белого дома может снова претерпеть изменения, и Apple, вероятно, придется прибегнуть к более радикальным трансформациям. По крайней мере пока руководство компании вздохнуло с облегчением.
Еще один повод для беспокойства - вероятная реакция Китая в ответ на дальнейший вывод производства Apple. Компания получает около 17% своего общего дохода именно из этой азиатской страны, где также функционируют десятки фирменных магазинов и это отличает Apple среди других американских корпораций.
Китай уже начал антимонопольные расследования против американских компаний и потенциально может создать дополнительные барьеры для Apple на уровне таможенного контроля. Кроме того, в последние годы Пекин запрещал использование iPhone и других американских устройств работникам государственного сектора. Это стало ответом на запрет в США продукции китайской Huawei Technologies Co.
iPhone остается ключевым источником прибыли Apple, и, по оценкам Morgan Stanley, около 87% смартфонов этой серии производятся именно в Китае. К тому же, на китайских предприятиях, собираются около 80% iPad и 60% Mac.
Согласно оценкам Morgan Stanley, около 38% продаж iPad приходится на рынок США, и именно в Америке формируется примерно половина дохода от Mac, Apple Watch и AirPods.
Однако полное прекращение сотрудничества Apple с Китаем пока выглядит маловероятным. Хотя президент Трамп призывает к переносу производства iPhone в США, нехватка инженерных и производственных кадров в самой стране делает невозможным реализацию этого сценария в краткосрочной перспективе.
Масштабы и скорость китайского производства остаются беспрецедентными в глобальном масштабе. Кроме того, объемы производства в Китае критически важны для продаж Apple за пределами США. По данным компании, около 60% ее дохода приходится на рынки вне Америки.
Apple и другие компании подчеркивают американским властям, что перенос финального сбора продукции в США экономически нецелесообразно. Они призывают правительство сосредоточиться на восстановлении рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и стимулировании привлечения инвестиций в производство полупроводников.
После объявления новой волны пошлин 2 апреля, лоббисты Apple и других технологических компаний начали активно призывать Белый дом ввести исключения.
Переговоры обострились в последние дни, когда из-за ряда ответных шагов со стороны Вашингтона и Пекина, пошлины на китайский импорт достигли 145%.
Потенциальное влияние стало еще более ощутимым после того, как администрация Трампа приостановила повышение пошлин для десятков других стран. Это могло бы создать конкурентное преимущество для таких компаний, как Samsung Electronics Co., которая производит свои телефоны за пределами Китая.
В субботу, 12 апреля, стало известно, что смартфоны и компьютеры будут освобождены от взаимных пошлин Дональда Трампа.
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