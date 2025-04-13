Apple избежала тарифного удара по IPhone, но угроза из Китая не исчезла, - СМИ

Введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины в размере 125% на произведенные в Китае товары, грозили серьезно нарушить цепочки поставок компании - подобно сбоям, вызванным пандемией пять лет назад.

Однако в пятницу вечером президент США принес компании Apple большую победу, освободив от пошлин много популярной бытовой электроники, включая бренды iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и AirTags. Еще одним достижением стала отмена 10% пошлины на импорт этих товаров из других стран.

Несмотря на то, что новая ниже, так называемая "секторальная пошлина" на товары с полупроводниками может быть все же быть введена, а 20% пошлина на китайскую продукцию будет оставаться в силе, новые правила являются безусловной победой как для Apple, так и для всей отрасли потребительской электроники, которые до сих пор существенно зависят от китайского производства.

"Это большое облегчение для Apple. Эти пошлины привели бы к существенному росту себестоимости", - заявил в субботу аналитик Evercore ISI Амит Дарьянани. Он ожидает, что в понедельник, 14 апреля, акции компании вырастут после 11% снижения в течение месяца.

Сложный альтернативный план

До объявления таможенных исключений, компания уже имела альтернативный план: перенос части производства iPhone для рынка США в Индию, что позволило бы избежать наибольшей нагрузки от китайских пошлин. По мнению руководства Apple, это могло бы стать краткосрочным решением для избежания резкого роста цен.

Учитывая то, что производственные мощности Apple в Индии уже способны производить более 30 миллионов iPhone ежегодно, компания могла бы частично обеспечить спрос на американском рынке. В целом Apple продает от 220 до 230 миллионов iPhone в год, из которых около трети реализуется в США.

Впрочем, столь масштабный перенос производства был бы сложным и не обошелся бы без проблем. Особенно учитывая то, что Apple уже приближается к производству iPhone 17, который будет изготавливаться преимущественно в Китае. В операционном, финансовом и маркетинговом отделах компании росли опасения относительно влияния таможенных ставок на осенний запуск новой линейки смартфонов и это порождало ощущение неопределенности.

Apple пришлось бы осуществить действительно титаническую задачу - оперативно перенести часть производства iPhone 17 в Индию или другие страны. Это повлекло бы рост розничных цен - сценарий, который до сих пор остается возможным - и заставило бы компанию вести жесткие переговоры с поставщиками об условиях. Кроме того, маркетинговому подразделению Apple пришлось бы убеждать потребителей в целесообразности таких изменений.

Однако чувство неопределенности сохраняется. Политика Белого дома может снова претерпеть изменения, и Apple, вероятно, придется прибегнуть к более радикальным трансформациям. По крайней мере пока руководство компании вздохнуло с облегчением.

Проблема с Китаем

Еще один повод для беспокойства - вероятная реакция Китая в ответ на дальнейший вывод производства Apple. Компания получает около 17% своего общего дохода именно из этой азиатской страны, где также функционируют десятки фирменных магазинов и это отличает Apple среди других американских корпораций.

Китай уже начал антимонопольные расследования против американских компаний и потенциально может создать дополнительные барьеры для Apple на уровне таможенного контроля. Кроме того, в последние годы Пекин запрещал использование iPhone и других американских устройств работникам государственного сектора. Это стало ответом на запрет в США продукции китайской Huawei Technologies Co.

iPhone остается ключевым источником прибыли Apple, и, по оценкам Morgan Stanley, около 87% смартфонов этой серии производятся именно в Китае. К тому же, на китайских предприятиях, собираются около 80% iPad и 60% Mac.

Согласно оценкам Morgan Stanley, около 38% продаж iPad приходится на рынок США, и именно в Америке формируется примерно половина дохода от Mac, Apple Watch и AirPods.

Однако полное прекращение сотрудничества Apple с Китаем пока выглядит маловероятным. Хотя президент Трамп призывает к переносу производства iPhone в США, нехватка инженерных и производственных кадров в самой стране делает невозможным реализацию этого сценария в краткосрочной перспективе.

Масштабы и скорость китайского производства остаются беспрецедентными в глобальном масштабе. Кроме того, объемы производства в Китае критически важны для продаж Apple за пределами США. По данным компании, около 60% ее дохода приходится на рынки вне Америки.

Apple и другие компании подчеркивают американским властям, что перенос финального сбора продукции в США экономически нецелесообразно. Они призывают правительство сосредоточиться на восстановлении рабочих мест с высокой добавленной стоимостью и стимулировании привлечения инвестиций в производство полупроводников.