Apple в Украине и дата выхода Windows 11. Главное из мира технологий

Американская компания Apple открыла официальное представительство в Украине и будет сама завозить технику. Релиз Windows 11 запланирован на октябрь, а Google меняет формат приложений на Android.

Apple официально в Украине

Apple открыла официальное представительство в Украине. Это означает, что компания будет напрямую ввозить технику и контролировать дилеров. Информации о запуске продаж через официальный сайт и фирменной ритейл-сети Apple пока нет. Но ранее недоступные онлайн-сервисы и услуги могут запуститься в ближайшее время.

Кроме того, служба поддержки Apple перешла на украинский язык. До этого украинских пользователей обслуживали на русском.

Samsung расширит поддержку флагманов до пяти лет. Но не всех

Компания объявила, что патчи безопасности Android в течение пяти лет будут доступны корпоративным версиям флагманов Galaxy S20, S21, Note 20 и XCover 5. Все остальные гаджеты 2019 года выпуска и новее будут получать такие апдейты на протяжении четырёх лет.

Facebook запускает рассылку новостей

Социальная сеть Facebook запускает рассылку новостей - платформа Bulletin позволит авторам создавать и распространять как бесплатный, так и подписной контент.

Новая функция - это продолжение популярной новостной платформы Substack от Facebook. Она уже набрала десятки авторов по таким категориям, как спорт, наука, здоровье и финансы.

"Экран смерти" Windows больше не синий

Незадолго до выхода Windows 11 принято решение изменить дизайн известного "синего экрана смерти" (BSOD). Теперь критические ошибки ОС будут отображаться на черном шаблоне. Не считая нового шаблона, "экран смерти" новой Windows 11 будет таким же как в "десятке".

Стала известна дата релиза Windows 11

На официальных промоматериалах на сайте Microsoft была замечена дата релиза Windows 11. В частности, на скриншотах экрана в панели задач отчетливо указано 20 октября, а также время - 11:11. Кроме того, другие утечки позволяют говорить о том, что релиз будет именно в октябре.

Google намерен изменить онлайн-поиск и готовит новшества для Android

Google готовится кардинально переработать свою поисковую систему. В нее намерены внедрить новый механизм MUM, который позволит создавать комбинированные запросы. Ожидается, что в одном запросе можно будет соединить текстовую, графическую и аудиоинформацию, а встроенный искусственный интеллект будет это все правильно понимать.

Также Google объявил о переходе на новый формат приложений и игр для Android. Теперь разработчики будут делать софт в формате AAB вместо APK.

Файл AAB нельзя будет самостоятельно установить на смартфон. Это повысит безопасность приложений, но и негативно повлияет на открытость платформы Android.

А как пишет India Today, представители Google признались индийскому правительству, что сотрудники компании прослушивают записи разговоров между пользователями и виртуальным помощником - "Ассистентом". Более того, последний время от времени самопроизвольно включает запись звука.

SpaceX назвала дату первого орбитального полета Starship

Согласно новым планам, полноценный космического корабля Starship состоится уже в июле 2021 года. Его разгонный блок будет многоразовым как у ракеты Falcon 9. Согласно расчетам, он отсоединится в течение первых минут полета, после чего корабль продолжит движение по орбите на протяжении 90 минут.

Отметим, до этого серия испытаний прототипа Starship несколько раз заканчивалась неудачно.

В Украине вступил в силу закон о "налоге на Google"

Частично вступил в силу закон, согласно которому иностранные интернет-компании будут платить 20% НДС в Украине. Ранее в Верховной раде отмечали, что такие гиганты как Facebook, Viber и другие не платят НДС. По подсчетам, бюджет недополучает только от рекламных услуг 3 млрд гривен.