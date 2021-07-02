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Google намерен полностью изменить модель онлайн-поиска

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Пятница 02 июля 2021 15:39
Google намерен полностью изменить модель онлайн-поиска Фото: Google намерен полностью изменить модель онлайн-поиска (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Google готовится кардинально переработать поисковую систему. Ожидается, что поисковик станет мощнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

Новый механизм MUM, который собираются внедрить разработчики компании в поисковик, позволит пользователям создавать комбинированные запросы. Они смогут в одном запросе соединять текстовую, графическую и аудиоинформацию, а встроенный искусственный интеллект будет это все правильно "понимать".

По словам представителей корпорации, компании предстоит решить несколько ключевых вопросов о том, как именно будет работать новая система поиска. Наиболее проработанные механизмы собираются внедрить в самое ближайшее время.

Внедрение технологии MUM позволит сделать Google уникальным поисковиком, не имеющим аналогов в мире. С его помощью можно будет решать самые сложные поисковые задачи.

В Google утверждают, что MUM - лишь одна из технологий, которая готовится к внедрению. Среди других выделяют алгоритм LaMDA, созданный для более "естественного" общения с искусственным интеллектом. Подобные технологии должны изменить поисковую модель до неузнаваемости.

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