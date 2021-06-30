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Apple открыла официальное представительство в Украине

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Среда 30 июня 2021 16:50
Apple открыла официальное представительство в Украине Фото: Apple открыла официальное представительство в Украине (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Американская компания Apple открыла официальное представительство в Украине. Компания будет напрямую ввозить технику в Украину и контролировать магазины официальных дилеров.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram.

"Открытие офиса Apple усилит наш имидж на международной арене и в перспективе будет способствовать привлечению новых инвестиций", - заявил он.

Федоров также добавил, что вчера стала доступной поддержка для пользователей на украинском языке.

"Уже больше года наша команда общается как с европейским, так и с американским офисом компании. Вместе планируем запускать новые услуги Apple для украинских пользователей", - добавил министр.

Напомним, в марте американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Основная часть раздела пока доступна только на английском, однако остальное - уже представлено на украинском языке.

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