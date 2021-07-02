Больше не синий: Microsoft изменила "экран смерти" в Windows 11
Незадолго до выхода Windows 11 Microsoft приняла решение изменить дизайн известного синего экрана смерти (BSOD). Отныне критические ошибки операционной системы будут изображены на черном шаблоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
Стоит отметить, что нововведение является первым изменением BSOD начиная с 2012 года. Именно тогда Microsoft добавили к ошибке операционной системы (ОП) Windows 8 изображение с печальным лицом.
Впрочем, несмотря на изменение шаблона, BSOD нового Windows 11 будет идентичным тому, что есть сейчас в десятой версии.
Пока неизвестно для чего Microsoft решила изменить оповещения о критической ошибке системы. Возможно, это связано с тем, что компания приняла решение глобально пересмотреть и изменить дизайн Windows 11.
Напомним, что РБК-Украина раскрывала детали дизайна новой операционной системы Windows 11.