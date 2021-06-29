Служба поддержки Apple заговорила на украинском языке
Официальная служба поддержки компании Apple перешла на украинский язык. Теперь украинцы могут получить консультацию по техническим вопросам на родном языке.
Об этом сообщает издание ITC.
До этого украинских пользователей по умолчанию обслуживали на русском языке, а владельцев американских учетных записей - на английском.
Издание отмечает, что около двух недель назад при входящем звонке от русскоязычной службы поддержки сообщение-предупреждение о записи звонка начало проигрываться на украинском.
Полноценный заказ звонка для Украины служба поддержки Apple запустила с 28 июня.
Напомним, в марте американская компания Apple запустила украинский раздел на своем официальном сайте. Основная часть раздела пока доступна только на английском, однако остальное - уже представлено на украинском языке.
Кроме того, компания Apple планирует открыть официальное представительство в Киеве уже в этом году.