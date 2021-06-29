Facebook запускает функцию рассылки новостей

На этой неделе социальная сеть Facebook запустит функцию рассылки новостей. Новая платформа под названием Bulletin позволит авторам создавать и распространять как бесплатный, так и подписной контент через Facebook.

Новая функция - это, по сути, версия популярной новостной платформы Substack от Facebook, и, набрала десятки авторов по таким категориям, как спорт, наука, здоровье и финансы.

В последние годы компания социальных сетей сталкивается с растущим давлением со стороны законодателей и активистов, требующих замедлить распространение дезинформации и языка вражды на своих платформах.

Недавно компания оставила в силе двухлетний запрет для 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за его сообщения, распространяющие теории заговора и необоснованные утверждения о президентских выборах 2020 года.