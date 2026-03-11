Apple та IKEA тепер "спільні"? РФ офіційно готує механізм крадіжки західних брендів

Механізм захоплення брендів

Російська влада розробляє схему, за якою держава призначатиме спеціальних "управляючих" для розпорядження активами компаній із "недружніх" країн.

Це стосується не лише патентів на технології, а й торгових марок, програмного забезпечення та медіаконтенту.

Як зазначають у СЗР, цей крок виходить далеко за межі міжнародних норм.

"Новий задум сягає значно далі - він охоплює товарні знаки, програмне забезпечення та медіаконтент, тобто саме ті категорії ІВ, де цінність визначається не технологією, а репутацією та довірою споживача", - пояснили у розвідці.

Наслідки для світового бізнесу

В СЗР пишуть, що запровадження такої схеми робить російський ринок токсичним для будь-яких серйозних інвестицій.

Окрім репутаційних втрат, товари, вироблені за "піратськими" ліцензіями, стануть об'єктами судових переслідувань по всьому світу.

"Цей механізм може назавжди закрити двері для повернення іноземних компаній... Жодний серйозний гравець не піде на ринок, де держава здатна в будь-який момент призначити "управляючого" його торговою маркою", - наголошують фахівці на незворотності цього рішення.

Очікується, що фінальні параметри цього механізму "Роспатент" представить до середини 2026 року.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році сотні міжнародних брендів (таких як Apple, IKEA та інші) оголосили про вихід з російського ринку або призупинення діяльності.

У відповідь Кремль розпочав політику "паралельного імпорту" та примусового ліцензування іноземних розробок.