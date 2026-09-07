Apple скоротила життя популярних пристроїв: які iPhone, Mac та Watch більше не оновлять

Смарфони та аксесуари: від iPhone 16e до AirTag

Зміна поколінь зачепила як бюджетний сегмент смартфонів, так і популярні дрібні гаджети.

Серед них

iPhone 16e. Представлений у лютому 2025 року як заміна серії SE, смартфон протримався в асортименті лише рік.

Вихід у березні 2026 року моделі iPhone 17e із подвоєною пам'яттю (256 ГБ за ті ж 599 доларів) та повноцінною зарядкою MagSafe змусив Apple зняти 16e з продажів.

AirTag першого покоління. У січні 2026 року вийшла оновлена версія трекера з чипом U2, радіусом дії, збільшеним до 61 метра, та гучнішим динаміком.

Оригінальні AirTag 2021 року виведено з асортименту, хоча вони залишаються повністю робочими.

iPhone 17 Pro та 17 Pro Max. Традиційно з виходом нової флагманської лінійки восени торішні версії Pro зникають з офіційного магазину, залишаючись доступними лише у партнерів або у розділі відновленої техніки.

Ноутбуки та монітори: оновлення на чипах M5

Компанія повністю оновила лінійки комп'ютерів, знявши з офіційних продажів попереднє покоління на базі M4 та M3:

MacBook Air на чипі M4. Після виходу версії M5 купувати M4 напряму в Apple стає неможливо, хоча платформа підтримуватиме macOS ще багато років.

Серія MacBook Pro M4. Ноутбуки отримали базові процесори M5, а також версії M5 Pro та M5 Pro Max. Моделі з торішніми чипами M4 Pro та Max вилучені з магазину.

iPad Air M3. Модель із процесором M3 випустили у березні 2025 року, але вже за рік її замінив планшет на M4, закривши продажі попередника.

Studio Display (1-го покоління) та Pro Display XDR. Монітор Studio Display оновився у 2026 році, отримавши сучасний порт Thunderbolt.

Водночас дорогий Pro Display XDR за 4999 доларів замінили на Studio Display XDR за 3299 доларів із частотою оновлення 120 Гц.

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ТБ-приставки, годинники та Mac Pro: відмова від старих систем

Найчутливіших втрат зазнали власники смарт-годинників та робочих станцій.

Apple TV HD та Apple TV 4K (1-го покоління). Система tvOS 27 припиняє підтримку версії HD 2015 року та першої 4K 2017 року через застаріле залізо.

Apple Watch (2022 року та старші). Реліз watchOS 27 приніс масштабне скорочення підтримки: оновлення не отримають Apple Watch Series 6, 7, 8, перше покоління Ultra та друге покоління SE.

Нова система буде доступна лише для моделей від 2023 року випуску.

Mac Pro. Після виходу версії 2023 року на чипі M2 Ultra, яка позбавила користувачів можливості самостійно змінювати оперативну пам'ять чи відеокарти, комп'ютер втратив свою головну перевагу.

У 2026 році Apple остаточно закрила лінійку Mac Pro, зробивши флагманським робочим рішенням потужний Mac Studio.