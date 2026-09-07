Apple сократила срок службы устройств: какие iPhone, Mac и Apple Watch не обновятся

Смарфоны и аксессуары: от iPhone 16e до AirTag

Смена поколений зацепила как бюджетный сегмент смартфонов, так и популярные мелкие гаджеты.

Среди них

iPhone 16e. Представленный в феврале 2025 года в качестве замены серии SE, смартфон продержался в ассортименте всего год.

Выход в марте 2026 года модели iPhone 17e с удвоенной памятью (256 ГБ за 599 долларов) и полноценной зарядкой MagSafe заставил Apple снять 16e с продаж.

AirTag первого поколения. В январе 2026 года вышла обновленная версия трекера с чипом U2, радиусом действия, увеличенным до 61 метра, и более громким динамиком.

Оригинальные AirTag 2021 выведены из ассортимента, хотя они остаются полностью рабочими.

iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Традиционно с выходом новой флагманской линейки осенью прошлогодние версии Pro исчезают из официального магазина, оставаясь доступными только у партнеров или в разделе восстановленной техники.

Ноутбуки и мониторы: обновления на чипах M5

Компания полностью обновила линейки компьютеров, сняв с официальных продаж предыдущее поколение на базе M4 и M3:

MacBook Air на чипе M4. После выхода версии M5 покупать M4 напрямую у Apple становится невозможно, хотя платформа будет поддерживать macOS еще много лет.

Серия MacBook Pro M4. Ноутбуки получили базовые процессоры M5 и версии M5 Pro и M5 Pro Max. Модели с прошлогодними чипами M4 Pro и Max изъяты из магазина.

iPad Air M3. Модель с процессором M3 была выпущена в марте 2025 года, но уже через год ее заменил планшет на M4, закрыв продажи предшественника.

Studio Display (1-го поколения) и Pro Display XDR. Монитор Studio Display обновился в 2026 году, получив современный порт Thunderbolt.

В то же время, дорогой Pro Display XDR за 4999 долларов заменили на Studio Display XDR за 3299 долларов с частотой обновления 120 Гц.

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ТВ-приставки, часы и Mac Pro: отказ от старых систем

Самые чувствительные потери понесли владельцы смарт-часов и рабочих станций.

Apple TV HD и Apple TV 4K (1-го поколения). Система tvOS 27 прекращает поддержку версии HD 2015 года и первой 4K 2017 из-за устаревшего железа.

Apple Watch (2022 года и старше . Релиз watchOS 27 принес масштабное сокращение поддержки: обновления не получат Apple Watch Series 6, 7, 8, первое поколение Ultra и второе поколение SE.

Новая система будет доступна только для моделей с 2023 года выпуска.

Mac Pro. После выхода версии 2023 года на чипе M2 Ultra, лишившей пользователей возможности самостоятельно изменять оперативную память или видеокарты, компьютер потерял свое главное преимущество.

В 2026 году Apple окончательно закрыла линейку Mac Pro, сделав флагманским рабочим решением мощный Mac Studio.