В Apple розробляють одразу 8 нових iPhone: дата виходу і головні фішки майбутніх смартфонів

Дорожня карта Apple: iPhone 17e та iPhone 18 Pro

Згідно з джерелами, iPhone 17e вийде навесні 2026 року. Це буде "покрокове оновлення" iPhone 16e з новим модемом C1X від Apple. Очікується скляна задня панель з підтримкою магнітної бездротової зарядки - однієї з функцій, якої не вистачало користувачам iPhone 16e. Поточна модель підтримує стандарт Qi, але не магнітну зарядку.

Восени 2026 року Apple представить iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max. Основні нові функції:

датчик Face ID під дисплеєм

фронтальна камера переміститься у верхній лівий кут екрана

механічна діафрагма щонайменше для однієї камери, що поліпшить нічну зйомку і запобігатиме отриманню засвічених фотографій вдень

зовнішній вигляд буде схожий на iPhone 17 Pro

нові чіпи від TSMC розташують пам'ять ближче до процесора для підвищення продуктивності.

iPhone Fold: складаний iPhone з 7,7-дюймовим екраном

Apple також працює над iPhone Fold, реліз якого очікується восени 2026 року. Розгорнутий екран матиме формат, схожий на iPad, і діагональ 7,7 дюйма; у складеному вигляді дисплей становитиме 5,3 дюйма.

Під час розробки та пробного виробництва Apple стикається з високим рівнем дефектів дисплеїв, що, за словами джерел, є нормальним для поточної стадії проекту. Фронтальна камера розташується у верхньому лівому кутку разом з датчиками світла і наближення.

iPhone 18, iPhone 18e і iPhone Air 2

Навесні 2027 року Apple планує випустити базовий iPhone 18, який стане "покроковим оновленням" попередньої моделі. Наприклад, сенсорне управління камери і тактильна віддача будуть прибрані.

Також навесні 2027 року очікується iPhone 18e - бюджетна версія з бездротовою зарядкою, як у попередника.

В Apple переглянули дизайн iPhone Air 2 через слабкі продажі першої моделі. Компанія також планує додати другу камеру і знизити ціну пристрою.

iPhone 20: ювілейна модель з екраном без рамок

Восени 2027 року вийде iPhone 20, приурочений до 20-річчя iPhone. Bloomberg раніше повідомляв про сміливий дизайн, що передбачає більш широке використання скла.

За даними джерел, новий iPhone 20 отримає: