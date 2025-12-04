Apple прибрала з iPhone 17 Pro популярну функцію, яка була на всіх попередніх моделях

iPhone 17 Pro пропонує помітно поліпшену камеру порівняно з попередніми моделями, такими як iPhone 16 Pro. Однак в офіційному документі підтримки Apple підтверджується, що одну з функцій додатка "Камера" було видалено: тепер нічний режим недоступний під час зйомки в портретному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Пропажа нічного режиму в портретному режимі

Щороку Apple оновлює можливості камери iPhone, і iPhone 17 Pro не став винятком. Смартфон отримав нову фронтальну камеру Center Stage, трійку 48-Мп камер Fusion на задній панелі і безліч нових програмних функцій, включно з Dual Capture.

Але користувачі помітили пропажу однієї функції: нічний режим більше не можна використовувати в портретному режимі. Режим "Портрет" давно користується популярністю, а для зйомки в умовах низької освітленості нічний режим забезпечував якісні фотографії.

Згідно з офіційним документом підтримки Apple, список сумісних моделей, де доступний нічний режим у портретному режимі, включає:

iPhone 16 Pro і Pro Max

iPhone 15 Pro і Pro Max

iPhone 14 Pro і Pro Max

iPhone 13 Pro і Pro Max

iPhone 12 Pro і Pro Max.

Примітно, що функція, доступна на всіх Pro-моделях з 2020 року, раптово зникла в iPhone 17 Pro. Можливо, якщо користувачі висловлять невдоволення, Apple поверне її в одному з майбутніх оновлень програмного забезпечення.

Водночас варто враховувати, що активні користувачі портретного режиму можуть зіткнутися з погіршенням функціоналу при переході на iPhone 17 Pro.