ua en ru
Чт, 04 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Apple прибрала з iPhone 17 Pro популярну функцію, яка була на всіх попередніх моделях

Четвер 04 грудня 2025 14:03
UA EN RU
Apple прибрала з iPhone 17 Pro популярну функцію, яка була на всіх попередніх моделях Нова камера iPhone 17 Pro позбулася однієї ключової функції (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

iPhone 17 Pro пропонує помітно поліпшену камеру порівняно з попередніми моделями, такими як iPhone 16 Pro. Однак в офіційному документі підтримки Apple підтверджується, що одну з функцій додатка "Камера" було видалено: тепер нічний режим недоступний під час зйомки в портретному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac.

Пропажа нічного режиму в портретному режимі

Щороку Apple оновлює можливості камери iPhone, і iPhone 17 Pro не став винятком. Смартфон отримав нову фронтальну камеру Center Stage, трійку 48-Мп камер Fusion на задній панелі і безліч нових програмних функцій, включно з Dual Capture.

Але користувачі помітили пропажу однієї функції: нічний режим більше не можна використовувати в портретному режимі. Режим "Портрет" давно користується популярністю, а для зйомки в умовах низької освітленості нічний режим забезпечував якісні фотографії.

Згідно з офіційним документом підтримки Apple, список сумісних моделей, де доступний нічний режим у портретному режимі, включає:

  • iPhone 16 Pro і Pro Max
  • iPhone 15 Pro і Pro Max
  • iPhone 14 Pro і Pro Max
  • iPhone 13 Pro і Pro Max
  • iPhone 12 Pro і Pro Max.

Примітно, що функція, доступна на всіх Pro-моделях з 2020 року, раптово зникла в iPhone 17 Pro. Можливо, якщо користувачі висловлять невдоволення, Apple поверне її в одному з майбутніх оновлень програмного забезпечення.

Водночас варто враховувати, що активні користувачі портретного режиму можуть зіткнутися з погіршенням функціоналу при переході на iPhone 17 Pro.

Раніше ми писали, що iPhone 18 може стати найбільш незвичайним релізом Apple за останні 7 років.

У нас також є матеріал про 5 додатків, які допоможуть прокачати камеру вашого iPhone до рівня професіонала.

А ще ми нагадаємо, що Apple офіційно "списала" цю популярну модель iPhone і опублікувала новий список застарілих пристроїв.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone
Новини
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
Аналітика
"Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців
Катерина Гончарова, Тетяна Пархомчук "Бебі-буму після війни не буде": інтерв'ю Лібанової про міграцію, кризу кадрів і настрої українців