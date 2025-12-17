В Apple разрабатывают сразу 8 новых iPhone: дата выхода и главные фишки будущих смартфонов

Для владельцев iPhone следующие два года обещают быть особенно интересными. Стало известно, что в Apple разрабатывается восемь новых моделей смартфонов, включая долгожданный iPhone Fold и iPhone 20.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.
Согласно источникам, iPhone 17e выйдет весной 2026 года. Это будет "пошаговое обновление" iPhone 16e с новым модемом C1X от Apple. Ожидается стеклянная задняя панель с поддержкой магнитной беспроводной зарядки - одной из функций, которой не хватало пользователям iPhone 16e. Текущая модель поддерживает стандарт Qi, но не магнитную зарядку.
Осенью 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Основные новые функции:
Apple также работает над iPhone Fold, релиз которого ожидается осенью 2026 года. Развернутый экран будет иметь формат, похожий на iPad, и диагональ 7,7 дюйма; в сложенном виде дисплей составит 5,3 дюйма.
При разработке и пробном производстве Apple сталкивается с высоким уровнем дефектов дисплеев, что, по словам источников, является нормальным для текущей стадии проекта. Фронтальная камера расположится в верхнем левом углу вместе с датчиками света и приближения.
Весной 2027 года Apple планирует выпустить базовый iPhone 18, который станет "пошаговым обновлением" предыдущей модели. Например, сенсорное управление камеры и тактильная отдача будут убраны.
Также весной 2027 года ожидается iPhone 18e - бюджетная версия с беспроводной зарядкой, как у предшественника.
В Apple пересмотрели дизайн iPhone Air 2 из-за слабых продаж первой модели. Компания также планирует добавить вторую камеру и снизить цену устройства.
Осенью 2027 года выйдет iPhone 20, приуроченный к 20-летию iPhone. Bloomberg ранее сообщал о смелом дизайне, предполагающем более широкое использование стекла.
По данным источников, новый iPhone 20 получит:
Напомним, что iPhone Fold уже называют потенциальным хитом рынка и ожидают его бешеный успех.
