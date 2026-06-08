Apple розкриває карти на WWDC 2026: які новинки вже показали

Компанія Apple проводить щорічну конференцію WWDC 2026, яка стала останньою для Тіма Кука на посаді гендиректора. Головними анонсами стали операційна система iOS 27, оновлена macOS Golden Gate та радикально розумніша Siri AI, створена у партнерстві з Google.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на офіційну трансляцію заходу .

Друга спроба Siri та партнерство з конкурентами

Найбільшим технологічним проривом вечора стала презентація Siri AI - повністю переосмисленої версії голосового помічника.

Apple вже намагалася запустити розумну Siri у 2024 році, проте реліз обернувся гучним провалом та колективними позовами від користувачів через невиконані обіцянки щодо ШІ.

Цього разу компанія провела роботу над помилками та залучила до розробки підмогу зовні:

База від Google. Нові "мізки" асистента побудовані на базі Google Gemini, що зробило Siri значно кмітливішою у контекстних діалогах.

Кастомізація мовлення. Помічник отримав більш виразний живий голос. Користувачі зможуть вручну налаштовувати темп мовлення, емоційну експресивність і навіть акцент.

Окремий софт. Інсайдери підтвердили, що у компанії вже розробляється повністю автономний повноцінний додаток для Siri.

Що змінить iOS 27: від iPhone 11 до новітніх флагманів

Нова мобільна платформа iOS 27 зосередилася на стабільності роботи та покращенні інтерфейсу. Приємною новиною для користувачів стало те, що Apple не закрила доступ для старих пристроїв - оновлення підтримуватимуть усі смартфони, починаючи з лінійки iPhone 11.

Головне візуальне нововведення стосується кастомізації дизайну Liquid Glass ("рідке скло"), який презентували минулого року. Елементи інтерфейсу та анімації тоді критикували через погану читабельність тексту на прозорому тлі.

В iOS 27 розробники додали спеціальний повзунок непрозорості, за допомогою якого можна самостійно регулювати, наскільки "скляними" та прозорими будуть панелі вкладок та меню.

Подарунок для меломанів: Навушники AirPods нарешті отримають функцію, на яку користувачі чекали роками - повноцінний ручний еквалайзер.

Замість фіксованого звукового профілю від Apple власники зможуть самостійно регулювати низькі, середні та високі частоти під свої аудіосмаки.

Чим здивує нова macOS?

Нова настільна система для комп'ютерів Mac отримала назву macOS 27 Golden Gate. На відміну від минулих презентацій, Apple не стала виділяти під неї багато часу, зосередившись на кросплатформних фішках.

Окрім загального з iOS повзунка прозорості вікон, система отримала помітну ретро-зміну: бічним панелям меню та іконкам повернули їхні оригінальні кольори. Apple відмовилася від монохромності.

Велику увагу приділили безпеці дітей в інтернеті. Тепер у браузері Safari для дітей віком до 13 років за замовчуванням увімкнено суворий фільтр, який вимагатиме підтвердження батьків при спробі відкрити сумнівні вебсайти.

Скандали під вікнами Apple Park

Проте не обійшлося і без ложки дьогтю. Саму презентацію у Купертіно супроводжують акції протесту під стінами Apple Park. Правозахисні організації UltraViolet та Heat Initiative розгорнули плакати, вимагаючи від майбутнього керівника компанії Джона Тернуса жорсткіше моделювати магазин додатків App Store та хмару iCloud.

Активісти вимагають повної заборони програм, що використовують ШІ для роздягання людей на фото (nudify apps), та посилення алгоритмів для блокування протиправного контенту, закликаючи нове керівництво до максимальної відповідальності перед суспільством.