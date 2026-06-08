Apple раскрывает карты на WWDC 2026: какие новинки уже показали

Компания Apple проводит ежегодную конференцию WWDC 2026, которая стала последней для Тима Кука на посту гендиректора. Главными анонсами стали операционная система iOS 27, обновленная macOS Golden Gate и радикально более умная Siri AI, созданная в партнерстве с Google.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальную трансляцию мероприятия .

Вторая попытка Siri и партнерство с конкурентами

Самым большим технологическим прорывом вечера стала презентация Siri AI - полностью переосмысленной версии голосового помощника.

Apple уже пыталась запустить умную Siri в 2024 году, однако релиз обернулся громким провалом и коллективными исками от пользователей из-за невыполненных обещаний по ИИ.

На этот раз компания провела работу над ошибками и привлекла к разработке подмогу извне:

База от Google. Новые "мозги" ассистента построены на базе Google Gemini, что сделало Siri значительно сообразительнее в контекстных диалогах.

Кастомизация речи. Помощник получил более выразительный живой голос. Пользователи смогут вручную настраивать темп речи, эмоциональную экспрессивность и даже акцент.

Отдельный софт. Инсайдеры подтвердили, что в компании уже разрабатывается полностью автономное полноценное приложение для Siri.

Что изменит iOS 27: от iPhone 11 до новейших флагманов

Новая мобильная платформа iOS 27 сосредоточилась на стабильности работы и улучшении интерфейса. Приятной новостью для пользователей стало то, что Apple не закрыла доступ для старых устройств - обновление будут поддерживать все смартфоны, начиная с линейки iPhone 11.

Главное визуальное нововведение касается кастомизации дизайна Liquid Glass ("жидкое стекло"), который презентовали в прошлом году. Элементы интерфейса и анимации тогда критиковали из-за плохой читабельности текста на прозрачном фоне.

В iOS 27 разработчики добавили специальный ползунок непрозрачности, с помощью которого можно самостоятельно регулировать, насколько "стеклянными" и прозрачными будут панели вкладок и меню.

Подарок для меломанов: Наушники AirPods наконец получат функцию, которую пользователи ждали годами - полноценный ручной эквалайзер.

Вместо фиксированного звукового профиля от Apple владельцы смогут самостоятельно регулировать низкие, средние и высокие частоты под свои аудиовкусы.

Чем удивит новая macOS?

Новая настольная система для компьютеров Mac получила название macOS 27 Golden Gate. В отличие от прошлых презентаций, Apple не стала выделять под нее много времени, сосредоточившись на кроссплатформенных фишках.

Кроме общего с iOS ползунка прозрачности окон, система получила заметное ретро-изменение: боковым панелям меню и иконкам вернули их оригинальные цвета. Apple отказалась от монохромности.

Большое внимание уделили безопасности детей в интернете. Теперь в браузере Safari для детей до 13 лет по умолчанию включен строгий фильтр, который будет требовать подтверждения родителей при попытке открыть сомнительные веб-сайты.

Скандалы под окнами Apple Park

Однако не обошлось и без ложки дегтя. Саму презентацию в Купертино сопровождают акции протеста под стенами Apple Park. Правозащитные организации UltraViolet и Heat Initiative развернули плакаты, требуя от будущего руководителя компании Джона Тернуса жестче моделировать магазин приложений App Store и облако iCloud.

Активисты требуют полного запрета программ, использующих ИИ для раздевания людей на фото (nudify apps), и усиления алгоритмов для блокировки противоправного контента, призывая новое руководство к максимальной ответственности перед обществом.