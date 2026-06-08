Викрасти iPhone стане складніше: Apple тестує незвичайну функцію безпеки

iPhone традиційно залишаються найбажанішою здобиччю для крадіїв гаджетів - усе через високу залишкову вартість на вторинному ринку. Саме тому Apple розробляє нову технологію, яка дозволить пристрою самостійно "розуміти", що його викрали.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR .

Чому грабіжники обирають Apple?

Головна причина затребуваності iPhone серед зловмисників - його здатність утримувати цінність протягом кількох років, на відміну від більшості флагманів на базі Android.

Статистика профільного майданчика Bankmycell наочно демонструє цю різницю на прикладі моделей однакових років випуску:

Вживаний iPhone 15 Pro (256 GB) при здачі у trade-in оцінюється в середньому 527 доларів.

Конкурентний Samsung Galaxy S23 Ultra у схожому стані коштує близько 295 доларів.

Саме високий попит та стабільна ціна перепродажу сформували умови, за яких пограбування власників iPhone на вулицях мегаполісів залишаються серйозною загрозою.

Популярна схема snatch and grab (схопив і втік) працює, адже власник у цей момент тримає телефон розблокованим, забезпечуючи злодію доступ до системи.

Як працює новий захист?

Нова функція безпеки наразі перебуває на стадії активної розробки. Її логіка базується на використанні вбудованого акселерометра - датчика, який фіксує прискорення та положення пристрою у просторі. Коли сенсор зафіксує різкий, неприродний для звичайного користування ривок, операційна система миттєво закриє доступ до екрана.

Головний виклик для інженерів Apple - зробити систему максимально точною, щоб телефон не блокувався щоразу, коли користувач емоційно жестикулює під час розмови чи різко підіймає руку.

Для уникнення помилкових спрацьовувань компанія впроваджує кілька рівнів перевірки:

Домашня зона. Функція автоматично знижуватиме чутливість або вимикатиметься, якщо пристрій підключено до перевіреної домашньої мережі Wi-Fi.

Дистанція до Apple Watch. Після фіксації різкого руху система перевірить, чи продовжує смартфон віддалятися від смарт-годинника на руці власника. Якщо зв'язок слабшає, це стане прямим сигналом крадіжки.

Що можна зробити для безпеки даних уже зараз?

Поки нова технологія готується до релізу, в iOS уже діє потужний інструмент протидії зловмисникам - Stolen Device Protection ("Захист викраденого пристрою"). Ця функція нівелює зусилля злодія, навіть якщо він підгледів цифровий пароль у громадському місці перед тим, як відібрати телефон.

Як це працює: якщо iPhone фіксує перебування у незнайомому місці, будь-яка спроба відкрити збережені паролі, банківські картки чи фінансову інформацію вимагатиме обов'язкового сканування через Face ID або Touch ID. Введення звичайного коду розблокування у цьому разі недоступне на рівні системи.

Крім того, для критичних змін, наприклад, спроби скинути пароль Apple ID або вимкнути функцію "Локатор", система активує примусову годинну затримку. Злодій не зможе відв'язати телефон на місці, а у законного власника з'явиться час, щоб зайти з іншого пристрою, заблокувати апарат і оголосити його в розшук.

За замовчуванням ця опція вимкнена. Щоб активувати її, перейдіть у Налаштування - Face ID і код-пароль, прокрутіть сторінку донизу та увімкніть пункт Захист викраденого пристрою.