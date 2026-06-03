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Apple придумала спосіб "торкатися" цифрових об'єктів: що може новий аксесуар для Vision Pro

11:41 03.06.2026 Ср
2 хв
Користувачі відчуватимуть пальцями форму та текстуру віртуальних предметів
aimg Ольга Завада
Apple придумала спосіб "торкатися" цифрових об'єктів: що може новий аксесуар для Vision Pro Патент Apple розвіяв чутки про закриття проєкту Vision Pro (фото: Unsplash)
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Apple продовжує активно розвивати екосистему Vision Pro. Новий патент компанії описує "революційний аксесуар у стилі Apple Pencil", який має "кардинально змінити сприйняття віртуальної реальності".

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на матеріали патенту.

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Новий документ під назвою "Виявлення та емуляція текстури поверхні" містить детальний опис пристрою із кресленнями та технічними обґрунтуваннями.

Технологія передачі дотиків

Головне завдання майбутнього гаджета - забезпечити максимальне занурення у змішану реальність (XR). Замість використання тактильних рукавичок Apple пропонує вкласти всі необхідні сенсори у компактний корпус звичного стилуса.

Інструмент зможе з високою точністю фіксувати швидкість, траєкторію руху руки та кут нахилу пристрою за допомогою вбудованого гіроскопа, динамічно змінюючи відчуття віртуальної площини.

Яка "начинка" пристрою?

Для реалістичної симуляції дотиків інженери пропонують використовувати цілий комплекс складних компонентів:

Лінійні приводи: деталі здатні фізично розширювати або стискати окремі частини корпусу стилуса прямо у долоні користувача.

Передова тактильна віддача: завдяки точно спрямованим вібраціям і мікрорухам система може створювати, копіювати або повністю скасовувати відчуття тертя та шорсткості.

Оптичні сенсори: на кінчику умовного олівця пропонують розмістити мініатюрну камеру, датчики кольору та інтерферометри для точного сканування параметрів реальних поверхонь.

До слова, це вже не перша спроба Apple навчити стилус розпізнавати текстури, проте попередні розробки фокусувалися на перенесенні параметрів із реального світу в комп'ютер. Нова ж технологія працює у зворотному напрямку, намагаючись зробити штучні об'єкти відчутними.

Apple придумала спосіб &quot;торкатися&quot; цифрових об'єктів: що може новий аксесуар для Vision ProФрагмент патенту, на якому зображено дві можливі конфігурації пристрою, схожого на Apple Pencil: одна з інтерферометрами у кінчику, а інша - з камерою (скриншот: Apple)

Перспективи лінійки Vision Pro

Серед авторів винаходу зазначений відомий інженер Ніколас Солднер, який раніше створював для Apple системи ультразвукових датчиків та функції відстеження дихання у шоломах просторових обчислень.

Експерти наголошують, що сам факт реєстрації патенту не гарантує швидкої появи комерційного продукту на полицях магазинів. Часто схожі документи закріплюють за компанією авторське право на тривалі дослідження.

З усім тим, розробка є чітким сигналом того, що Apple, попри чутки у мережі, не згортає роботу над проєктом та операційною системою visionOS, а продовжує шукати нові технічні рішення для їхнього вдосконалення.

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