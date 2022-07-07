Apple разработала уникальную функцию для защиты VIP-пользователей: что о ней известно

"Режим локдауна" предназначен для защиты от шпионского программного обеспечения. Обновление уменьшит количество функций, к которым злоумышленник может попытаться получить доступ.

Сейчас известно о том, что "Режим локдауна" выключает:

предварительный просмотр в iMessage;

ограничивает JavaScript в браузере Safari;

предотвращает установку новых профилей конфигурации;

блокирует проводные соединения, чтобы предотвратить копирование данных устройства;

В то же время компания готова заплатить 2 млн долларов тому, кто найдет недостаток безопасности в новой функции.

"Режим локдауна" станет доступным для пользователей iPhone, iPad и Mac уже осенью.