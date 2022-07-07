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Apple разработала уникальную функцию для защиты VIP-пользователей: что о ней известно

Фото: Apple разработала уникальную функцию для защиты VIP-пользователей (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple разработала новую функцию "Режим локдауна" для защиты девайсов VIP-пользователей. Речь идет о политиках, журналистах и активистах, которые часто становятся мишенью для хакеров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

"Режим локдауна" предназначен для защиты от шпионского программного обеспечения. Обновление уменьшит количество функций, к которым злоумышленник может попытаться получить доступ.

Сейчас известно о том, что "Режим локдауна" выключает:

  • предварительный просмотр в iMessage;
  • ограничивает JavaScript в браузере Safari;
  • предотвращает установку новых профилей конфигурации;
  • блокирует проводные соединения, чтобы предотвратить копирование данных устройства;

В то же время компания готова заплатить 2 млн долларов тому, кто найдет недостаток безопасности в новой функции.

"Режим локдауна" станет доступным для пользователей iPhone, iPad и Mac уже осенью.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сеть магазинов re:Store, которая является официальным партнером Apple в России, начала завозить и продавать так называемые "серые" девайсы компании.

Стоит отметить, что сама же компания прекратила работу в России в начале марта.

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