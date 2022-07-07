RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Apple розробила унікальну функцію для захистку VIP-користувачів: що про неї відомо

Фото: Apple розробила унікальну функцію для захистку VIP-користувачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple розробила нову функцію "Режим локдауну" для захисту девайсів VIP-користувачів. Йдеться про політиків, журналістів й активістів, які часто стають мішенню для хакерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

"Режим локдауну" призначений для захисту від шпигунського програмного забезпечення. Оновлення зменшить кількість функцій, до яких зловмисник може спробувати отримати доступ.

Наразі відомо про те, що "Режим локдауну" вимикає:

  • попередній перегляд в iMessage;
  • обмежує JavaScript у браузері Safari;
  • запобігає встановленню нових профілів конфігурації;
  • блокує дротові з’єднання, аби запобігти копіюванню даних пристрою;

Водночас компанія готова заплатити 2 млн доларів тому, хто знайде недолік безпеки в новій функції.

"Режим локдауну" стане доступним для користувачів iPhone, iPad і Mac вже восени.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що мережа магазинів re:Store, яка є офіційним партнером Apple в Росії, почала завозити і продавати так звані "сірі" девайси компанії.

Варто відзначити, що сама ж компанія припинила роботу в Росії на початку березня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleСполучені Штати Америки