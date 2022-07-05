Официальный партнер Apple в России начал завозить "серые" iPhone и MacBook
Сеть магазинов re:Store, которая является официальным партнером Apple в России, начала завозить и продавать так называемые "серые" iPhone и MacBook.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Сообщается, что завоз продукции Apple в рамках параллельного импорта начался еще в июне.
"На сегодняшний день в магазинах представлена техника как ввезенная до марта 2022 года, так и техника, которая была привезена на территорию РФ в июне 2022 года. Это касается в первую очередь iPhone и MacBook", - сообщил представитель Inventive Retail Group, которая владеет магазинами re:Store.
Отметим, на официальном сайте Apple re:Store до сих пор указан как официальный представитель в России.
Кроме того, ввоз "серой" продукции Apple подтверждают такие крупные маркетплейсы как Wildberries.
Напомним, с начала войны против Украины против России были введены жесткие санкции, а многие западные бренды ушли с российского рынка. В результате Москва ввела так называемый параллельный импорт, по которому продукция ввозится без согласия правообладателей.
Apple официально прекратила работу в России в начале марта.
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