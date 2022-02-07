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Apple проведе нову презентацію на початку весни

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Понеділок 07 лютого 2022 15:21
Apple проведе нову презентацію на початку весни Фото: Apple проведе нову презентацію на початку весни (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple планує провести наступну презентацію вже на початку весни 2022 року. Очікується, що корпорація продемонструє оновлений iPhone SE.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TechCrunch.

Під час заходу компанія презентує iPhone SE третього покоління, оновлений iPad Air 2020 та новий комп'ютер Mac, що обладнаний чіпом Apple Silicon.

Джерела Bloomberg стверджують, що плани компанії можуть змінитися через затримки виробництва.

Очікується, що новий SE буде обладнаний модемом 5G, матиме покращені процесор та камеру. Водночас він збереже дизайн, який схожий на модель iPhone 8.

iPad Air, своєю чергою, також матиме кращий процесор й можливість підключення до 5G. Ймовірно й те, що новий iMac Pro буде представлений з 27-дюймовим екраном.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Apple готується до презентації оновленої моделі SE з підтримкою 5G, а з виходом оновлення iOS 15.4, користувачам будуть доступні нові емодзі.

Також РБК-Україна розповідало, що Apple планує додати до своїх телефонів функцію терміналу.

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