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Apple призналась в записи разговоров пользователей с Siri без их ведома

Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple призналась, что из-за ошибки в iOS 15, разговоры пользователей с помощником Siri были автоматически записаны. Оказалось, что функция "Улучшение Siri и диктовка" включалась даже и у тех, кто отключил ее в настройках.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ZDNet.

Некоторое время компания собирала записи разговора с Siri, при этом пользователи даже и не подозревали о том, что их "подслушивают". Пока неизвестно, сколько именно записей получила Apple. Однако, этот инцидент противоречит заявлениям о прозрачности и открытости компании к своим поклонникам.

"В iOS 15.2 мы отключили настройки для многих пользователей Siri, в то время, как мы исправили ошибку, которая появилась в iOS 15. Эта ошибка нечаянно активировала настройки для небольшой части устройств. После обнаружения ошибки мы прекратили проверку и удаляем звук, полученный со всех затронутых устройств", - заявила представитель Apple Кэтрин Франклин.

Чтобы исправить свою ошибку компания также советует пользователям обновиться до iOS 15.4, где их сразу спросят о том, желают ли они помочь улучшить Siri, таким образом позволив компании переслушивать ваши разговоры.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Apple планирует оборудовать собственные смартфоны функцией терминала, а iMac может получить Face ID.

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