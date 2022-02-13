Apple призналась в записи разговоров пользователей с Siri без их ведома

Некоторое время компания собирала записи разговора с Siri, при этом пользователи даже и не подозревали о том, что их "подслушивают". Пока неизвестно, сколько именно записей получила Apple. Однако, этот инцидент противоречит заявлениям о прозрачности и открытости компании к своим поклонникам.

"В iOS 15.2 мы отключили настройки для многих пользователей Siri, в то время, как мы исправили ошибку, которая появилась в iOS 15. Эта ошибка нечаянно активировала настройки для небольшой части устройств. После обнаружения ошибки мы прекратили проверку и удаляем звук, полученный со всех затронутых устройств", - заявила представитель Apple Кэтрин Франклин.

Чтобы исправить свою ошибку компания также советует пользователям обновиться до iOS 15.4, где их сразу спросят о том, желают ли они помочь улучшить Siri, таким образом позволив компании переслушивать ваши разговоры.