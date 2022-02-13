Apple зізналася у записі розмов користувачів із Siri без їхнього відома

Деякий час компанія збирала записи розмови з Siri, при цьому користувачі навіть й не підозрювали про те, що їх "підслуховують". Наразі невідомо, скільки саме записів отримала Apple. Однак, цей інцидент суперечить заявами про прозорість та відкритість компанії до своїх шанувальників.

"У iOS 15.2 ми відключили налаштування для багатьох користувачів Siri, у той час, як ми виправили помилку, що з'явилася в iOS 15. Ця помилка ненавмисно активувала налаштування для невеликої частини пристроїв. Після виявлення помилки ми припинили перевірку та видаляємо звук, отриманий з усіх порушених пристроїв", - заявила представник Apple Кетрін Франклін.

Аби виправити свою помилку компанія також радить користувачам оновитися до iOS 15.4, де їх одразу запитають про те, чи бажають вони допомогти покращити Siri, таким чином дозволивши компанії переслухувати ваші розмови.