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Apple презентует новый iPhone SE с поддержкой 5G в начале весны, - Bloomberg

Автор: Сергей Пышкин

Компания Apple готовится к презентации нового смартфона iPhone. Это будет обновленная модель SE с поддержкой 5G.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Источники Bloomberg утверждают, что планы компании могут измениться из-за задержек производства.

В то же время новый iPhone будет обновленной моделью SE за последние пару лет. Устройство будет поддерживать 5G и будет оборудован улучшенной камерой, а также быстрым процессором.

Вероятно, что дизайн смартфона будет похож на модель SE 2020 года. В то же время новый iPad будет преемником модели Air. Также компания может презентовать в марте еще и Mac с фирменными чипами.

Ожидается, что весной Apple выпустит и iOS 15.4, которая будет содержать в себе обновление Face ID для людей в масках.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что компания Apple запатентовала ноутбук из керамики и сенсорными клавишами.

Также издание рассказывало об эмодзи, которые станут доступными после установка обновления iOS 15.4.

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