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Apple презентує новий iPhone SE з підтримкою 5G на початку весни, - Bloomberg

Автор: Сергій Пишкін

Компанія Apple готується до презентації нового смартфону iPhone. Це буде оновлена модель SE з підтримкою 5G.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Джерела Bloomberg стверджують, що плани компанії можуть змінитися через затримки виробництва.

Водночас новий iPhone буде оновленою моделлю SE за останні пару років. Пристрій підтримуватиме 5G й буде обладнаний покращеною камерою, а також швидким процесором.

Ймовірно, що дизайн смартфону буде схожим на модель SE 2020 року. Водночас новий iPad буде наступником моделі Air. Також компанія може презентувати у березні ще й Mac із фірмовими чіпами.

Очікується, що весною Apple також випустить й iOS 15.4, яка міститиме у собі оновлення Face ID для людей у ​​масках.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що компанія Apple запатентувала ноутбук з кераміки та сенсорними клавішами.

Також видання розповідало про емодзі, які стануть доступними після встановлення оновлення iOS 15.4.

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