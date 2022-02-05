Apple презентує новий iPhone SE з підтримкою 5G на початку весни, - Bloomberg

Компанія Apple готується до презентації нового смартфону iPhone. Це буде оновлена модель SE з підтримкою 5G.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Джерела Bloomberg стверджують, що плани компанії можуть змінитися через затримки виробництва.

Водночас новий iPhone буде оновленою моделлю SE за останні пару років. Пристрій підтримуватиме 5G й буде обладнаний покращеною камерою, а також швидким процесором.

Ймовірно, що дизайн смартфону буде схожим на модель SE 2020 року. Водночас новий iPad буде наступником моделі Air. Також компанія може презентувати у березні ще й Mac із фірмовими чіпами.

Очікується, що весною Apple також випустить й iOS 15.4, яка міститиме у собі оновлення Face ID для людей у ​​масках.