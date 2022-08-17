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Apple презентует новый iPhone 14 в начале осени, - Bloomberg

Фото: Apple презентует новый iPhone 14 в начале осени (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Компания Apple может провести презентацию линейки iPhone 14 уже 7 сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что новые iPhone будут ознаменовать начало осеннего сезона продуктов компании, который также будет включать несколько новых компьютеров Mac, недорогих и высококачественных iPad и три модели Apple Watch.

При этом добавляется, что продажи смартфонов начали падать, поскольку потребители справляются с инфляцией и шаткой экономикой.

Но Apple отметила, что iPhone хорошо продавались в прошлом квартале. Компания сообщила поставщикам, что не предусматривает падения спроса.

Компания собирается транслировать мероприятие онлайн, а не проводить личные встречи, продолжая подход, принятый в начале пандемии.

Как будут выглядеть новые iPhone 14

Отмечается, что стандартный iPhone 14 будет похож на iPhone 13, хотя компания откажется от 5,4-дюймовой "мини" версии и добавит модель с 6,7-дюймовым экраном. Это станет первым случаем, когда Apple выпустит iPhone не Pro с дисплеем такого размера.

Компания планирует большие изменения для линейки iPhone 14 Pro. Apple заменит вырез передней камеры отверстием в форме таблетки для датчиков Face ID и область размером с дырокол для камеры. Это даст пользователям немного больше пространства на экране. Компания также добавит более быстрый чип в iPhone 14 Pro. Тем временем Apple сохранит чип A15 с iPhone 13 в обычных моделях iPhone 14.

Самые значительные изменения в iPhone 14 Pro касаются системы камеры, которая будет казаться потребителям немного больше. Модели Pro получат 48-мегапиксельную широкоугольную камеру вместе с 12-мегапиксельной сверхширокоугольной и телефото сенсорами. Apple также планирует улучшить запись видео и время автономной работы.

Напомним, недавно в сеть попала фотография еще не выпущенного устройства компании Apple iPhone 14 Pro.

Также сообщалось, что выход iPhone 14 могут перенести из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

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